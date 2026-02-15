Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чемпионат Португалии: поражение Браги, яркий матч Каза Пии и Ароки
Португалия
15 февраля 2026, 10:14 | Обновлено 15 февраля 2026, 10:27
Состоялось три матча 22-го тура чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Жил Висенте

В субботу, 14 февраля, состоялись матчи 22-го тура чемпионата Португалии.

Было проведено три поединка.

  • «Каза Пиа» в ярком матче обыграла «Ароку» – 3:2.
  • «Витория Гимараеш» одолела «Эштрелу» – 2:1.
  • «Брага» в гостях уступила «Жил Висенте» – 1:2.

Чемпионат Португалии. 22-й тур

Каза Пиа – Арока – 3:2

Голы: Брито, 21, Кассьяно, 25, 45 (пенальти) – Барберо, 11, Конте, 37 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

Витория Гимараеш – Эштрела – 2:1

Голы: Бальеро, 64, Соуза, 68 – Морейра, 10

Видео голов и обзор матча:

Жил Висенте – Брага– 2:1

Голы: Варела, 65, Санти Гарсия, 76 – Орта, 21

Видео голов и обзор матча:

Каза Пия Арока Витория Гимараеш Эштрела Амадора Жил Висенте Брага чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
