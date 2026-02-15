Чемпионат Португалии: поражение Браги, яркий матч Каза Пии и Ароки
Состоялось три матча 22-го тура чемпионата Португалии
В субботу, 14 февраля, состоялись матчи 22-го тура чемпионата Португалии.
Было проведено три поединка.
- «Каза Пиа» в ярком матче обыграла «Ароку» – 3:2.
- «Витория Гимараеш» одолела «Эштрелу» – 2:1.
- «Брага» в гостях уступила «Жил Висенте» – 1:2.
Чемпионат Португалии. 22-й тур
Каза Пиа – Арока – 3:2
Голы: Брито, 21, Кассьяно, 25, 45 (пенальти) – Барберо, 11, Конте, 37 (автогол)
Видео голов и обзор матча:
Витория Гимараеш – Эштрела – 2:1
Голы: Бальеро, 64, Соуза, 68 – Морейра, 10
Видео голов и обзор матча:
Жил Висенте – Брага– 2:1
Голы: Варела, 65, Санти Гарсия, 76 – Орта, 21
Видео голов и обзор матча:
