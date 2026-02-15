Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джозеф ДЖОНС: «Хочу достигать с Кривбассом больших целей»
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 10:06 | Обновлено 15 февраля 2026, 10:07
123
0

Джозеф ДЖОНС: «Хочу достигать с Кривбассом больших целей»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал результат спарринга с «Согндалом»

15 февраля 2026, 10:06 | Обновлено 15 февраля 2026, 10:07
123
0
Джозеф ДЖОНС: «Хочу достигать с Кривбассом больших целей»
ФК Кривбасс. Джозеф Джонс

В заключительном спарринге на учебно-тренировочных сборах в Испании «Кривбасс» со счетом 2:1 обыграл норвежский клуб «Согндал». Впечатлениями о матче поделился автор первого гола в этом поединке Джозеф Джонс.

– Расскажи, пожалуйста, о спарринге. Что удалось, а что нет, по твоему мнению?

– Очень хороший матч, честно говоря. Команда продемонстрировала неплохой футбол, приложила много усилий. Мы смогли добиться результата, сделали все очень хорошо. Но нам нужно улучшить некоторые моменты в игре.

– Ты отличился дебютным голом за команду. Прокомментируй этот эпизод. Какие у тебя эмоции?

– По правде говоря, очень, очень счастлив. Очень рад забить свой первый гол за «Кривбасс» и надеюсь забить больше голов в сезоне.

– По горячим следам – итоги сборов. Или все запланированное удалось выполнить?

– Все хорошо. Счастливый присоединиться к команде на сборах и работать вместе. Подготовка получилась плодотворной. Благо, мы сегодня завершили сбор победой, и теперь возвращаемся в Украину. Мы в ожидании второй части сезона.

– Оцени свою физическую форму на данный момент. Близка ли она к оптимальной?

– Мне нужно еще улучшать форму. Я все еще адаптируюсь к команде, ее рисунку игры. Хорошо, что впервые приеду в Украину и буду продолжать проходить адаптацию уже на базе команды.

– Какие планы по приезду в Украину?

– Хочу достигать с «Кривбассом» больших целей и иметь возможность расти как футболист.

– Первый официальный матч в УПЛ уже совсем скоро против «Металлиста 1925». Есть ли уже мысли об этом противостоянии?

– Да, нужно как следует подготовиться к этому матчу и показать свой лучший футбол.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «К сезону команда подготовлена»
Обменялись голами. Полесье провело спарринг с клубом Брно из Чехии
ФОТО. Как Динамо выиграло у РФШ последний матч сборов в Турции
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог Согндал учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Глейкер Мендоса Джозеф Джонс
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Бокс | 15 февраля 2026, 10:55 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»

Британец ждет поединка между Фьюри и Джошуа

«Это видно весь сезон». В Англии поставили крест на игроке сборной Украины
Футбол | 14 февраля 2026, 13:47 3
«Это видно весь сезон». В Англии поставили крест на игроке сборной Украины
«Это видно весь сезон». В Англии поставили крест на игроке сборной Украины

Виталию Миколенко досталось от Пола Вилока

Голкипер, который феерил в УПЛ, хочет играть за сборную Украины
Футбол | 15.02.2026, 10:31
Голкипер, который феерил в УПЛ, хочет играть за сборную Украины
Голкипер, который феерил в УПЛ, хочет играть за сборную Украины
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Бокс | 15.02.2026, 09:14
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Зимняя Олимпиада-2026. День 9. Анонс событий
Олимпийские игры | 15.02.2026, 09:21
Зимняя Олимпиада-2026. День 9. Анонс событий
Зимняя Олимпиада-2026. День 9. Анонс событий
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 8
Олимпийские игры
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
13.02.2026, 13:03 3
Футбол
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
14.02.2026, 07:32 2
Бокс
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 14
Футбол
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
14.02.2026, 04:22 1
Футбол
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем