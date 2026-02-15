Джозеф ДЖОНС: «Хочу достигать с Кривбассом больших целей»

В заключительном спарринге на учебно-тренировочных сборах в Испании «Кривбасс» со счетом 2:1 обыграл норвежский клуб «Согндал». Впечатлениями о матче поделился автор первого гола в этом поединке Джозеф Джонс.

– Расскажи, пожалуйста, о спарринге. Что удалось, а что нет, по твоему мнению?

– Очень хороший матч, честно говоря. Команда продемонстрировала неплохой футбол, приложила много усилий. Мы смогли добиться результата, сделали все очень хорошо. Но нам нужно улучшить некоторые моменты в игре.

– Ты отличился дебютным голом за команду. Прокомментируй этот эпизод. Какие у тебя эмоции?

– По правде говоря, очень, очень счастлив. Очень рад забить свой первый гол за «Кривбасс» и надеюсь забить больше голов в сезоне.

– По горячим следам – итоги сборов. Или все запланированное удалось выполнить?

– Все хорошо. Счастливый присоединиться к команде на сборах и работать вместе. Подготовка получилась плодотворной. Благо, мы сегодня завершили сбор победой, и теперь возвращаемся в Украину. Мы в ожидании второй части сезона.

– Оцени свою физическую форму на данный момент. Близка ли она к оптимальной?

– Мне нужно еще улучшать форму. Я все еще адаптируюсь к команде, ее рисунку игры. Хорошо, что впервые приеду в Украину и буду продолжать проходить адаптацию уже на базе команды.

– Какие планы по приезду в Украину?

– Хочу достигать с «Кривбассом» больших целей и иметь возможность расти как футболист.

– Первый официальный матч в УПЛ уже совсем скоро против «Металлиста 1925». Есть ли уже мысли об этом противостоянии?

– Да, нужно как следует подготовиться к этому матчу и показать свой лучший футбол.