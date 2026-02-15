Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
15 февраля 2026, 10:35 | Обновлено 15 февраля 2026, 11:12
Киву прокомментировал победу Интер над Ювентусом

Команда из Милана добыла победу со счетом 3:2

15 февраля 2026, 10:35 | Обновлено 15 февраля 2026, 11:12
Киву прокомментировал победу Интер над Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Румынский тренер «Интера» Кристиана Киву прокомментировал победу его подопечных над «Ювентусом» со счетом 3:2 в рамках чемпионата Италии:

«Прошло два года с тех пор, как мы в последний раз выиграли шесть очков, и игроки чувствовали давление, но мы сделали то, что должны были, и одержали победу. Мы пытались нанести ущерб «Ювентусу» и продемонстрировали характерную игру. Вторая желтая карточка и удаление Калюлю? На мой взгляд, это был легкий контакт, но все же контакт. Я говорю своим игрокам, чтобы они не ставили судью в положение, когда ему приходится принимать решение. Мой игрок почувствовал касание, потому что он оказался там первым, а игрок с опытом Калюлю не должен использовать руки, если у него уже есть желтая карточка. Я надеюсь, что сегодняшняя победа станет поворотным моментом. Команда не имела сил и хладнокровия, чтобы выполнить все, что мы подготовили, но я приму эту победу.

Было чувство давления от того, что мы так долго не могли победить топ-команду. Мы должны были справиться с этим лучше, но затем проявился характер команды: мы хотели выиграть и смогли это сделать благодаря голу Зелиньски. Я думаю о своих игроках и о психологическом и физическом блоке, который на них давил. Я видел команду, которая сдерживалась и не могла проявить себя в лучшем виде, но, к счастью, они продемонстрировали на поле характер и индивидуальное мастерство, чтобы одержать победу.

Впереди еще 13 матчей; сезон длинный. Я всегда говорил о том, что мы улучшили свой ментальный настрой и стиль игры. Сегодня мы продолжали бороться, и я решил выпустить еще одного нападающего, чтобы попытаться выиграть. Тогда Зелиньски продемонстрировал свое мастерство, и это сработало. Мы заслужили то, что получили. Мы сильно выросли и хотим быть конкурентоспособными. Наша цель – провести успешный сезон, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы это произошло».

«Интер» с 61 очком занимает первое место таблицы. На счету «Ювентуса» 46 очков, команда занимает четвертое место.

Ювентус Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Ювентус пресс-конференция Кристиан Киву
Даниил Кирияка Источник: ФК Интер Милан
