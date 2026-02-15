Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
15 февраля 2026, 10:31 | Обновлено 15 февраля 2026, 11:01
Голкипер, который феерил в УПЛ, хочет играть за сборную Украины

Георгий Ермаков заявил, что имеет рабочие разговоры с Рустамом Худжамовым

Голкипер, который феерил в УПЛ, хочет играть за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков

Украинский голкипер Георгий Ермаков, на клубном уровне выступающий за Маккаби (Хайфа), заговорил о желании играть за национальную сборную Украины. Георгий признался, что у него есть рабочие разговоры с Рустамом Худжамовым.

- Держите ли вы связь с тренерским штабом национальной сборной Украины?

– Со мной общался тренер вратарей Рустам Худжамов. Он спрашивал о моей ситуации здесь и также получал видео по тренировкам и играм, в частности, с технической камеры, чтобы иметь полную картинку для оценки.

Происходит рабочий диалог. Тренеры общаются, и если им нужна какая-то информация, они могут ее получить, – сказал Ермаков.

Георгий Ермаков стал серебряным призером в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги в составе Александрии. После успешного сезона голкипер перебрался в чемпионат Израиля.

