Один из лучших украинских голкиперов может присоединиться к Металлисту 1925

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал трансферную кампанию своей команды, а также подтвердил заинтересованность в услугах лучшего вратаря Премьер-лиги 2024/25 Георгия Ермакова:

– Трансферная кампания еще не завершена. Ждем еще новичков до возобновления соревнований в Украинской Премьер-лиге.

– Слухи о том, что к «Металлисту 1925» должен присоединиться атакующий хавбек львовских «Карпат» Бруниньо небезосновательны?

– Бруниньо очень интересный игрок и уже адаптирован к игре в Украине, что очень важно, я был бы не против иметь такого футболиста в команде, а будет ли он в «Металлисте 1925»… Совсем скоро вы все узнаете.

– Что можете сказать о новичке команды Кауана Баптистеллы из «Крузейро»?

– Мы за ним следили. Баптистелла – молодой игрок с очень хорошим потенциалом и надеемся, что он усилит «Металлист 1925».

– Бывший вратарь «Александрии», а ныне страж ворот израильского «Маккаби» из Хайфы Георгий Ермаков все еще входит в сферу интересов вашей команды?

– Мы действительно интересуемся Ермаковым, хотим видеть его в команде. Георгий – хороший вратарь, который усилил бы голкиперскую позицию и создал конкуренцию. Продолжаются переговоры.

Что касается Каталина Кыржана, хавбека из бухарестского «Динамо», то все то, что о нем писали, особенно сумму потенциального трансфера на уровне четырех миллионов евро, это в значительной степени выдумки румынских журналистов.

Мы им интересовались, но дальше дело не пошло, – рассказал Бартулович.