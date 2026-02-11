Только 1.56 очка за игру. Арне Слот проводит самый тяжелый тренерский сезон

Ливерпуль под руководством Арне Слота набирал в АПЛ в сезоне 2025/26 в среднем 1,56 очка за матч.

Это самый плохой показатель в тренерской карьере нидерландского специалиста.

Если вспомнить все его сезоны в национальных чемпионатах (Эредивизе и АПЛ), то самым худшим результатом Слота было 1.89 очков в среднем за игру вместе с АЗ в чемпионате Нидерландов в сезоне 2020/21.

Во всех других его тренерских сезонах все его команды (АЗ, Фэнорд и Ливерпуль) не набирали меньше, чем 2 очка в среднем за матч.

Среднее количество набранных очков командами Арне Слота в национальных чемпионатах по сезонам