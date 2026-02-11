Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Только 1.56 очка за игру. Арне Слот проводит самый тяжелый тренерский сезон
11 февраля 2026, 16:32 | Обновлено 11 февраля 2026, 16:40
48
0

Вспомним все сезоны Арне Слота в качестве тренера в разрезе среднего количества набранных очков

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Ливерпуль под руководством Арне Слота набирал в АПЛ в сезоне 2025/26 в среднем 1,56 очка за матч.

Это самый плохой показатель в тренерской карьере нидерландского специалиста.

Если вспомнить все его сезоны в национальных чемпионатах (Эредивизе и АПЛ), то самым худшим результатом Слота было 1.89 очков в среднем за игру вместе с АЗ в чемпионате Нидерландов в сезоне 2020/21.

Во всех других его тренерских сезонах все его команды (АЗ, Фэнорд и Ливерпуль) не набирали меньше, чем 2 очка в среднем за матч.

Среднее количество набранных очков командами Арне Слота в национальных чемпионатах по сезонам

  • 2.24 – 2019/20 – АЗ
  • 1.89 – 2020/21 – АЗ
  • 2.09 – 2021/22 – Фейеноорд
  • 2.41 – 2022/23 – Фейеноорд
  • 2.45 – 2023/24 – Фейеноорд
  • 2.21 – 2024/25 – Ливерпуль
  • 1.56 – 2025/26 – Ливерпуль
чемпионат Нидерландов по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика АЗ Алкмаар Фейеноорд Ливерпуль Арне Слот
Сергей Турчак Источник: Instagram
