  Тайсон Фьюри проведет бой против россиянина на стадионе клуба Премьер-лиги
11 февраля 2026, 17:44
Тайсон Фьюри проведет бой против россиянина на стадионе клуба Премьер-лиги

Поединок против Арсланбека Махмудова состоится на арене «Tottenham Hotspur Stadium»

Тайсон Фьюри проведет бой против россиянина на стадионе клуба Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34–2–1, 24 КО) возобновил профессиональную карьеру и проведет следующий бой 26 апреля.

Соперником британца станет россиянин Арсланбек Махмудов (21–2, 19 КО), который владеет титулом WBA Inter-Continental и занимает шестое место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.

В среду, 11 февраля, стало известно место проведения будущего поединка – футбольная арена «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне, на которой домашние матчи проводит «Тоттенхэм».

Изначально Фьюри планировал провести бой в Манчестере на «Old Trafford», но в итоге команда британца изменила свое решение. В этот день «шпоры» сыграют на выезде против «Сандерленда», поэтому не возникнет никаких проблем с использованием арены в Лондоне.

Фьюри провел последний бой в декабре 2024 года – британец потерпел поражение единогласным решением судей в поединке с представителем Украины Александром Усиком.

Махмудов выходил на ринг в октябре 2025-го и одолел британца Дэвида Аллена – россиянин, который выступает под флагом Канады, победил решением судей.

Источник: talkSPORT
