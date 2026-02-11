Мичел объявил об усилении. За Жирону против Барселоны сыграет украинец
Владислав Ванат готовится сыграть против «Барселоны»
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал состояние здоровья Владислава Ваната и Фран Бельтрана после травмы в матче 23-го тура Ла Лиги против «Севильи» (1:1).
«Что касается Фран Бельтрана, я жду новостей. Сегодня поздно вечером ему сделали МРТ, но врач еще не сообщил мне результаты.
Я предполагаю, что это дискомфорт в подошве стопы. Нужно посмотреть на динамику боли. Завтра он не будет тренироваться, но думаю, что уже в четверг сможет работать с командой.
Ванат будет в строю, у него был просто ушиб. Он успеет восстановиться», – заверил Мичел.
Следующий матч «Жирона» проведет 16 февраля дома против «Барселоны». Начало – в 22:00 по Киеву.
