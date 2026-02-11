Мичел объявил об усилении. За Жирону против Барселоны сыграет украинец

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 февраля 2026, 19:10
11 февраля 2026, 19:10 | Обновлено 11 февраля 2026, 20:27
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал состояние здоровья Владислава Ваната и Фран Бельтрана после травмы в матче 23-го тура Ла Лиги против «Севильи» (1:1).

«Что касается Фран Бельтрана, я жду новостей. Сегодня поздно вечером ему сделали МРТ, но врач еще не сообщил мне результаты.

Я предполагаю, что это дискомфорт в подошве стопы. Нужно посмотреть на динамику боли. Завтра он не будет тренироваться, но думаю, что уже в четверг сможет работать с командой.

Ванат будет в строю, у него был просто ушиб. Он успеет восстановиться», – заверил Мичел.

Следующий матч «Жирона» проведет 16 февраля дома против «Барселоны». Начало – в 22:00 по Киеву.

