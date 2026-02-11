Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Я считаю, что мы переиграли ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 08:04 |
Дмитрий РИЗНЫК: «Я считаю, что мы переиграли ЛНЗ»

Украинский голкипер «Шахтера» прокомментировал спарринг с командой из Черкасс

Дмитрий РИЗНЫК: «Я считаю, что мы переиграли ЛНЗ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал поражение от ЛНЗ (0:1):

– Дмитрий, хотя сегодня был товарищеский матч, эмоциональная напряженность и самоотдача были очевидны. Как бы вы прокомментировали игру? Как в целом прошла игра для команды?

– Это был полезный матч, а эмоции – самое важное в футболе, без них играть невозможно. Да, мы проиграли, но я считаю, что мы переиграли ЛНЗ. Они просто воспользовались своим шансом. В целом, это была хорошая игра с большим количеством действий с обеих сторон. Все выложились на полную – это самое важное во время тренировочного сбора.

– Что это были за стычки во время матча?

– В основном это был всплеск эмоций: кто-то совершил фол, и в считанные секунды все реагируют, что вызывает небольшой хаос. Но это часть футбола.

– Можете ли вы вспомнить и проанализировать момент, когда «Шахтер» пропустил гол?

– Мы подарили сопернику ненужный стандарт, хотя знали, что это их сильная сторона. Мы упустили момент, и они нас за это наказали.

– Что вы думаете об идее проведения товарищеского матча «Шахтера» с прямыми конкурентами в УПЛ во время подготовительного периода? В чем преимущества такого подхода?

– Сейчас в Турции не так много команд высокого уровня, и мы искали хороших соперников. ЛНЗ тоже здесь, на сборах, так почему бы не устроить матч между двумя сильными командами?

– Во время этого сбора вы потратили некоторое время на индивидуальное восстановление, прежде чем вернуться в общую группу, и теперь вы играете во всех товарищеских матчах. Как вы себя чувствуете? Вас что-нибудь беспокоит?

– Нет, сейчас все в порядке. Период восстановления был тяжелым, но, к счастью, все уже позади, я рад снова играть с командой.

товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Дмитрий Ризнык
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
Комментарии 1
DK2025
Вы всех всегда переигрывание. Языком
