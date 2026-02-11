Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Как Шахтер проиграл ЛНЗ на зимних сборах в Турции
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 11:59
ФОТО. Как Шахтер проиграл ЛНЗ на зимних сборах в Турции

Единственный в матче гол забил Олег Горин на 53-й минуте

ФОТО. Как Шахтер проиграл ЛНЗ на зимних сборах в Турции
ФК Шахтер

10 февраля Шахтер уступил в Турции в товарищеском матче черкасскому ЛНЗ (0:1).

Главный тренер горняков Арда Туран выставил на игру такой состав: Ризнык – в воротах, линию обороны составили Винисиус Тобиас, Грам, Бондарь и Азаров, центральные полузащитники – Назарина и Марлон Гомес, атакующий квартет образовали Лукас, Проспер, Мейреллиш и Кауан Элиас.

Первый тайм прошел при ощутимом игровом преимуществе горняков, которые почти безраздельно владели мячом и большую часть времени проводили на половине поля соперника, комбинируя вокруг их штрафной площадки, однако организованная оборона черкасчан действовала почти безошибочно и не позволяла создавать опасные моменты у своих ворот. В то же время на поле было немало единоборств, иногда довольно опасных.

В одном из эпизодов после фола оппонента получил повреждение Проспер, однако после помощи клубных медиков вернулся на поле и продолжил игру. В другом моменте между игроками вспыхнула стычка, которую унимал даже Арда Туран с помощниками. Могли оранжево-черные претендовать на пенальти, когда после контакта с защитником ЛНЗ в штрафной зоне упал Лукас – арбитр решил, что фола не было.

В конце тайма команды наконец обменялись острыми моментами: Ноникашвили в прыжке замыкал кросс партнера – рядом со штангой, а штрафной удар Назарини голкипер черкасчан перевел на угловой.

В перерыве тренерский штаб горняков провел три замены: на поле вышли Конопля, Бондаренко и впервые в это зимнее межсезонье Траоре. А вскоре после возобновления игры Проспера заменил Невертон. Второй тайм активнее начали уже футболисты ЛНЗ и на 53-й минуте открыли счет: после подачи со штрафного и скидки партнера Горин метров с семи переправил мяч в сетку (1:0).

Горняки сразу же перехватили инициативу и пошли вперед большими силами, однако снова столкнулись с насыщенными защитными редутами соперника – черкасчане встречали высоким прессингом и умело перекрывали свободные зоны. В середине тайма Арда Туран заменил остальных полевых, выпустив Матвиенко, Марлона Сантоса, Фарину, Шведа, а также игроков юношеского состава Сметану и Цуканова. Виктор почти сразу имел шанс сравнять счет, когда ударом с линии штрафной завершал комбинацию Бондаренко и Конопли – мяч пролетел впритирку с правой штангой.

Еще один момент возник после затяжной атаки, во время которой попытки Конопли и Траоре пробить заблокировали защитники черкасчан, а удар Бондаренко с лета перевел на корнер вратарь ЛНЗ. За пять минут до завершения игры оранжево-черные получили очередную возможность, когда Денис Сметана заработал штрафной удар в полукруге и сам же пробил низом под левую штангу – Паламарчук не без проблем потащил.

В компенсированное время последний шанс имел Невертон: обыгравшись с Траоре, бразилец бил с близкой дистанции – снова сейв кипера черкасчан. 0:1 – Шахтер уступил ЛНЗ в спарринге (0:1).

13 февраля горняков ждут два контрольных поединка с грузинскими соперниками. Сначала команде Арды Турана будет противостоять вице-чемпион страны Дила (начало игры – в 13:00), а затем – новичок Высшей лиги Рустави (16:00).

Товарищеский матч

11 февраля 2026. Анталья (Турция), Мардан Стедиум, 100 зрителей

Шахтер (Донецк) – ЛНЗ (Черкассы) – 0:1 (0:0)

Гол: Олег Горин, 53

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас (Конопля, 46), Грам (Марлон Сантос, 63), Бондарь (к) (Матвиенко, 63), Азаров (Фарина, 63), Назарина (Сметана, 63), Марлон Гомес (Бондаренко, 46), Мейреллиш (Цуканов, 63), Лукас (Швед, 63), Проспер (Невертон, 50), Кауан Элиас (Траоре, 46)

Видео матча

Инфографика

Фотогалерея

По теме:
Товарищеские матчи, 10 февраля. Матч лидеров УПЛ: Шахтер проиграл ЛНЗ
ФОТО. Тренировка Динамо. Старт последнего микроцикла, занятия в группах
Полесье – Хальмстад – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Олег Горин ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Проспер Оба фото выбор редакции
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
