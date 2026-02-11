Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Титул Металлиста 1925? Нас ждет интересная весна»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 11:59 | Обновлено 11 февраля 2026, 12:13
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Титул Металлиста 1925? Нас ждет интересная весна»

Команда готовится ко второй части сезона

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович не готов утверждать, что команда станет чемпионом или завоюет Кубок Украины, однако обещает интересную вторую часть сезона.

– Цель одна – завершить чемпионат на максимально высоком месте в итоговой турнирной таблице УПЛ.

– Трезво оценивая силу Металлиста 1925 и силу соперников: вы способны навязать конкуренцию ЛНЗ и Шахтеру, имеющим фору в плюс 11 очков без учета недоигранного матча вашей команды с Вересом?

– Скажу вам так – нас ожидает очень интересная вторая половина чемпионата (смеется).

– Один из методов пробиться в еврокубки, а я уверен, именно к этому и стремитесь вы и руководство Металлиста 1925, как минимум, победа в Кубке Украины. Не было ли целесообразно сделать основную ставку именно на этот турнир? Всего три победы и команда в Лиге Европы.

– У нас нет такого, что Кубок Украины приоритетная цель, а УПЛ второстепенна, нет. Мы будем в обоих турнирах пытаться выжать максимум.

Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
