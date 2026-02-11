Младен БАРТУЛОВИЧ: «Титул Металлиста 1925? Нас ждет интересная весна»

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович не готов утверждать, что команда станет чемпионом или завоюет Кубок Украины, однако обещает интересную вторую часть сезона.

– Цель одна – завершить чемпионат на максимально высоком месте в итоговой турнирной таблице УПЛ.

– Трезво оценивая силу Металлиста 1925 и силу соперников: вы способны навязать конкуренцию ЛНЗ и Шахтеру, имеющим фору в плюс 11 очков без учета недоигранного матча вашей команды с Вересом?

– Скажу вам так – нас ожидает очень интересная вторая половина чемпионата (смеется).

– Один из методов пробиться в еврокубки, а я уверен, именно к этому и стремитесь вы и руководство Металлиста 1925, как минимум, победа в Кубке Украины. Не было ли целесообразно сделать основную ставку именно на этот турнир? Всего три победы и команда в Лиге Европы.

– У нас нет такого, что Кубок Украины приоритетная цель, а УПЛ второстепенна, нет. Мы будем в обоих турнирах пытаться выжать максимум.