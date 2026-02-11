Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Черноморец и Ракицкий договорились о прекращении сотрудничества

Опытный украинский защитник покинет одесский клуб на правах свободного агента

ФК Черноморец Одесса. Ярослав Ракицкий

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий и одесский «Черноморец» договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

Опытный 36-летний футболист ранее сообщил «морякам», что вернется в расположение команды сразу, как будет готов возобновить тренировочный процес.

Однако, стороны решили досрочно расторгнуть контракт, срок действия которого истекал после завершения сезона 2025/26. Ярослав получит статус свободного агента.

Ракицкий перебрался в «Черноморец» в марте 2025 года. В составе одесской команды провел 26 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне на счету защитника – 17 поединков, три забитых мяча и три ассиста. Трансферная стоимость украинского футболиста составляет 250 тысяч евро.

Mark4854590
Якби до цього все і йшло
