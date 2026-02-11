Два клуба УПЛ рассматривают стадион в Ровно для проведения домашних матчей

Два клуба Украинской Премьер-лиги – «Эпицентр» и «Кудровка» – рассматривают ровенский стадион «Авангард» для проведения домашних матчей после рестарта чемпионата.

«Одной из центральных арен весенней части сезона может стать ровенский «Авангард». Во-первых, там будет играть «Верес», в том числе, и несыгранный матч против «Металлиста 1925».

Во-вторых, «Кудровка» имеет предварительную договоренность сыграть второй круг на стадионе в Ровно. В третьих, ходят слухи, что и «Эпицентр» рассматривает ровенский стадион как место проведения нескольких стартовых домашних игр.

Поэтому в Ровно весной футбола может быть очень и очень много», – сообщил источник.

После 16 сыгранных туров «Эпицентр» набрал 14 баллов и разместился на 14-й позиции, «Кудровка» занимает 13-е место, имея в своем активе 15 пунктов.

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги после 16 туров: