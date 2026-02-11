Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Костюк высказался о легионерах Динамо: «Эти нюансы улучшают...»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 15:47 | Обновлено 11 февраля 2026, 16:14
Костюк высказался о легионерах Динамо: «Эти нюансы улучшают...»

Специалист рассказал, что футболисты уже лучше понимают его требования

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал, как общается с легионерами «бело-синих». Специалист заявил, что игроки уже лучше понимают его требования.

– Насколько комфортно вы чувствуете себя в работе с легионерами? Они точно не понимают определенных нюансов, которые так хорошо знают наши игроки. Трудно ли донести до них не только информацию, но и эмоции главного тренера?

– Для этого есть теоретические занятия, собеседования и тренировки. В процессе работы игроки постепенно понимают мои требования и эмоции. Эти нюансы улучшают их эффективность. Таким образом они становятся лучше, – сказал Костюк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
