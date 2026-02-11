Реалу идет Винисиус. Обзор 23 тура Ла Лиги

В Ла Лиге можно начинать играть в футбол не с первых туров. В некоторых других чемпионатах ты вынужден удачно стартовать: если этого не сделаешь, то очков после 34 или 38 матчей может просто не хватить. Но в Испании иначе. Особенно это заметно по выступлениям, например, «Сельты», которая не выигрывала вообще 10 первых туров – а сейчас в топ-7 несмотря на 3-матчевую серию без единой победы. Сразу за ней с перспективами на еврокубки «Реал Сосьедад», который еще полтора месяца назад был без тренера и близок к зоне вылета – а теперь набрал 13 очков за 5 туров с новым наставником и даже способен заползти в топ-5. «Пропустила» старт сезона и «Жирона» (3 поражения в 3 матчах), но сейчас в 5 строчках от зоны вылета. Лига вин-стриков? Она. Но еще – крайне нестабильных команд. Играй великолепно хотя бы 3 месяца в году – и будет тебе счастье.

О счастье и несчастье клубов Ла Лиги и Примеры в целом прицельно поговорим в традиционном тексте с обзором футбольного уик-энда в Испании. Есть отдельные абзацы о Вини, Тебасе и «Хетафе» – и мне за это почти не стыдно.

Матч тура

Тот, который не состоялся. А вы думали, что хейт Примеры закончен? Нет, я только начинаю. «Райо» и «Овьедо» так и не смогли выйти на поле в уик-энд. Причина: не было поля. Покрытие на арене настолько плохое, что на нем хочется скорее пропалывать сорняки, чем играть в футбол. И это не то чтобы открытие: каждый более-менее регулярный зритель Ла Лиги знает, в каком состоянии газон на стадионе «Райо». Как реагирует на это руководство чемпионата? Никак. Зато инициирует матчи за границей, например. Президент Тебас занимается чем-то не тем: дает много комментариев, постоянно ищет способы заработать и ограничивает клубы в расходах. Результат слишком избирательной работы – перенос игры. Даже возможная ее отмена. А это удар по имиджу лиги. Видимо, чтобы его компенсировать, придется провести за границей не 1, а целых 2 матча...

No Vini – no party

«Реал» приехал на арену «Валенсии», где несколько лет назад начали массово травить Вини. Нюанс: приехал без Вини, потому что тот получил дисквалификацию неделю назад. Результат: победа «Реала» 2:0, но... такая скучная. До этого 3 подряд игры между командами содержали хотя бы 1 пенальти, а здесь – ни одного. Красные карточки в дуэлях между клубами были нормой, однако на этот раз рефери таких из кармана не доставал. В итоге ожидаемо было мало футбола, но и страстей тоже. Матчи «Реала» обычно богаты на события, но этот не был. Потому что играли без Вини. Возможно, без бразильца в составе мадридцы не слабее, но точно менее интересны. Менее харизматичны. Менее вспыльчивы. Мы годами любим «Реал» не за его футбол, а за эмоции, и Вини – тот, кто их гарантирует. Странно это говорить, но этой команде идет Вини.

Лига слабаков

Личная боль: в чемпионате Испании только 2 вменяемые команды. В Англии середняк на победной серии и/или в форме способен одолеть кого-то из топов, а здесь – нет. Вот возьмем, например, «Мальорку»: отличилась в 6 из 7 последних туров, в 3 крайних – суммарно 7 раз, за последний 21 матч Ла Лиги уступила разгромно только один раз, имеет на острие атаки второго лучшего бомбардира чемпионата. А сейчас приехала в Каталонию и уступила 0:3 «Барселоне». Ничего в атаке. Ничего в защите. У каждого игрока «Барсы» оценка под попадание в сборную тура. На фоне «Мальорки» Ольмо и Фермин выглядят футболистами, которые должны на двоих разыграть 5 следующих Золотых мячей. Трудно смириться с мыслью, что неидеальная «Барселона» в Ла Лиге может проиграть только либо «Реалу», либо самой себе. Не «Мальорке». Ни при каких условиях.

Старик молодится

Мне нравится время от времени подшучивать над Пеллегрини, который в «Бетисе» ставит футбол Анчелотти или Зидана в Мадриде, где главное – технические навыки игроков и хорошее настроение, а организация в игре без мяча – это условности. Только без игроков «Реала» в составе. Из-за этого в середине недели его команда сгорела 0:5 «Атлетико» в Кубке Испании, а за 3 последних встречи с «классическим» трио местных топов пропустила суммарно 15 голов. То есть была обречена страдать на «Метрополитано» в воскресенье – вместо этого победила там 1:0. И прервала таким образом 10-матчевый вин-стрик «Атлетико» в мадридских матчах ЛЛ. Дома «матрасники» в чемпионате проиграли впервые с марта прошлого года! Но вся шутка в том, что у «Бетиса» после забитого на 28 минуте только 30% владения. Несовременный Пеллегрини по-современному отдал мяч сопернику. Снимаю шляпу. Дед может! Даже в 72.

Искусство

Интуитивно понятно, как именно выигрывает «Барселона». Логично, что ты победишь, если много держишь мяч и создаешь немало моментов у ворот соперника. Логично, что выиграешь, если оппонент не может отобрать у тебя круглый. Логично, что победа придет, когда у тебя много идей, как забить гол. Но... как тогда вообще выигрывает «Хетафе»? В этом туре команда уверенно одолела «Алавес» (2:0), благодаря... а благодаря чему? 40% владения с точностью пасов в 66%. Каждый четвертый пас – длинный, но у пары форвардов 2 выигранных верховых на пару за полтора часа. Мало кроссов, а точных – 4 за матч. У футболиста, вышедшего на замену, 6 фолов. Все описанное никак не коррелирует с победным результатом, с уверенным – тем более. Если искусство должно удивлять и поражать, то тогда то, что делает «Хетафе» с Бордаласом – искусство. Странное, но уникальное и неповторимое.

О других матчах

«Вильярреал» победил «Эспаньол» (4:1) слишком обыденно для того, чтобы нам было смысл на этом останавливаться. Самое интересное в матче: 2 из 3 своих желтых футболисты основы «субмарины» получили уже при счете 4:0 на табло. Вопрос «зачем?» присутствует, но это и об «играем до конца» – культ труда от Марселино в клубе процветает. «Атлетик» выместил всю злобу за неудачный сезон на «Леванте» (4:2). Кстати, выполнил свою норму по забитым и пропущенным голам на 3-4 тура вперед – ждем мощных нулей от Бильбао через неделю. «Реал Сосьедад» одержал первую победу здорового человека с Матераццо во главе: ничего не предложил сопернику в форме «Эльче» (3:1). «Жирона» очень хотела, но просто не смогла полностью слить матч «Севилье» (1:1): и пропустила на 90+2, и пенальти не реализовала, однако все равно ничья. Ну ничего: потерять вообще все очки на ровном месте наверняка еще успеет до конца сезона.

Сборная тура

Валлес из «Бетиса» прописался в нашем составе: попадает в него уже не первую неделю. Стал первым, кому не забил «Атлетико» дома в сезоне Ла Лиги, совершив аж 5 сейвов после ударов игроков «матрасников». Стена. Вместе с ним «Бетис» в нашей сборной представят еще 2 футболиста. Да, много, но и побед приезжих на «Метрополитано» в сезоне также, мягко говоря, немного – случай уникальный, сегодня можно. Поэтому Льоренте и Руибаль на позициях центрального и правого защитников соответственно. У первого 14 выносов – король второго этажа на этой неделе. У Руибаля «всего» 8 защитных действий, а еще – 6 точных лонгболов. У всех его полевых партнеров вместе взятых 7. Правый защитник стал топ-1 в составе по количеству пасов. Не было бы его, «Бетис» не имел бы и тех 30% владения после забитого.

Классика: если «Реалу» и «Барселоне» было легко, то беру из этих клубов только по одному футболисту. Из мадридской команды это будет Каррерас: просто хороший матч и победный гол. Не прямо-таки вау, но вполне достаточно, чтобы стать левым защитником нашей сборной. От каталонцев беру Ольмо, у которого 2 ассиста и 4 ключевых паса – но и сумасшедшие 95% точности передач. То есть испанец максимально обострял, но все равно не ошибался в таких эпизодах – должен быть с нами в такой сумасшедшей форме в качестве «десятки». Последнюю позицию в защите, в ее центре, закрываю Ромеро из «Хетафе», который совершил аж 17 защитных действий! 6 отборов, 4 перехвата, 7 выносов. То есть провел топ-матч по каждому из ключевых для защитника показателей. Невозможно проигнорировать.

В центре поля тройка из клубов-середняков: Милья («Хетафе»), Роман («Сельта») и Горротксатеги («Сосьедад»). У первого 7 пасов под удары в матче, у всех его партнеров вместе взятых – 4. Ну и да: победный ассист также его. То есть футболист едва ли не единственный в составе обострял, выиграл для команды поединок в соло. У Романа 11 защитных действий, из которых 6 – отборы. Благодаря ему «Сельта» переиграла «Осасуну» в футбол – но из-за своих нападающих не победила. Горротксатеги успел отобрать мячи и отдать ассист – был везде, поэтому нашей команде точно не помешает. Пара нападающих сборной – Будимир и Иньяки Уильямс из «Осасуны» и «Атлетика» соответственно. На двоих у них в туре… 0 голов! Но первый стал топ-1 в составе команды по выносам (4) и ассистировал партнеру, а второй отдал аж 2 голевые – нашему коллективу будут помогать не как бомбардиры.

Тренировать нашу сборную доверяю Мануэлю Пеллигрини за то, что привез в Мадрид автобус. Кого-то за это бы отругал, но деда, который до этого месяцами жертвовал результатами ради футбола, не могу. Если мы хвалим Пепа за ситуативную адаптивность в этом сезоне, то должны и чилийца. Делаю это таким образом – отдавая ему под контроль топ-сборную.

4-3-1-2: Валлес («Бетис») – Каррерас («Реал Мадрид»), Льоренте («Бетис»), Ромеро («Хетафе»), Руибаль («Бетис») – Роман («Сельта»), Милья («Хетафе»), Горротксатеги («Сосьедад») – Ольмо («Барселона») – Будимир («Осасуна»), Иньяки Уильямс («Атлетик»)

Тренер тура – Милья («Хетафе»)

Игрок тура – Мануэль Пеллегрини («Бетис»)

Факты тура:

– 2 матча подряд на ноль в ЛЛ сыграл «Хетафе». Это произошло с ним впервые в сезоне. В прошлый раз такое случалось с командой в 2025... в первой половине февраля. Почти ровно год – ювелирная точность;

– 1 гол на счету «Реала» до перерыва в 4 турах Ла Лиги во главе с Арбелоа. С Хаби команда отличилась 20 раз в 19 стартовых 45-минутках. В 4 первых поединках с Алонсо в Примере коллектив забил суммарно 5 мячей до перерыва. С предшественником решал все сразу – с новым дожимает позже;

– 30 месяцев подряд «Осасуна» не могла выиграть 2 подряд гостевых матча в Ла Лиге. Теперь выиграла. Наконец-то команда в форме;

– 4 раза за 62 последних матча Ла Лиги хотя бы одна из команд выполняла 10+ угловых. В 3 из 4 случаев это была «Барселона». На этот раз выполнила 12 у ворот «Мальорки»;

– 4 гола забил «Атлетик» в ворота «Леванте» в этом туре. Чтобы забить 4 предыдущих в Бильбао, ему понадобилось аж 6 матчей Примеры. Последний раз он забивал в ворота соперников так много в феврале прошлого года.

Выступления наших

Ванат свои пенальти в «Жироне» бил до сих пор, когда Стуани, штатного исполнителя 11-метровых, не было даже в заявке. Теперь Стуани вышел на поле и свой удар с точки не реализовал. У Ваната же за карьеру 11 из 11, так что как будто вырисовывается: еще до конца сезона штатным исполнителем должен стать именно Влад. На этот раз Ванат по воротам соперника с 11 метров не бил, да и вообще не попробовал ни с одной из позиций. Зато услышал мой спич на прошлой неделе Цыганков и наконец взял на себя ответственность во время нерешительных атак «Жироны» – аж 4 удара, больше всех в команде. Да, без забитых голов, но я ругать Витю за инициативность не буду: он и должен пытаться часто, пока каталонцы так страдают в нападении. Поэтому, пожалуй, более чем неплохой его матч. Радостный момент: наконец-то забил кто-то кроме украинцев, на этот раз – Лемар. Нерадостный момент: для Тома это первый гол в ЛЛ за 3 года. Так что еще раз такое не пройдет. Через неделю Вите и Владу снова тянуть все вдвоем.

