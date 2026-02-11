Игрок Челси повторил бомбардирское достижение трех бразильцев в АПЛ

Бразильский нападающий Челси Жоао Педро забил 10-й гол в АПЛ сезона 2025/26.

Произошло это в матче 26-го тура, в котором лондонцы дома сыграли вничью с Лидс Юнайтед со счетом 2:2.

Первым голом в составе хозяев отличился именно Жоао Педро, теперь имеющий в своем активе 10 голов в АПЛ в двух сезонах подряд.

В прошлом сезоне бразилец достиг этой отметки, играя за Брайтон.

К нападающему Челси лишь трем бразильским футболистам удавалось забивать 10+ голов в двух сезонах АПЛ подряд: Роберто Фирмино, Ришарлисону и Матеусу Кунье.

Роберто Фирмино единственным из них сумел в четырех сезонах подряд достичь показателя в 10+ забитых мячей.

Бразильские футболисты, забивавшие 10+ голов в АПЛ в двух сезонах подряд