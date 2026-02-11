Игрок Челси повторил бомбардирское достижение трех бразильцев в АПЛ
Жоао Педро в двух сезонах Премьер-лиги подряд забил 10 голов
Бразильский нападающий Челси Жоао Педро забил 10-й гол в АПЛ сезона 2025/26.
Произошло это в матче 26-го тура, в котором лондонцы дома сыграли вничью с Лидс Юнайтед со счетом 2:2.
Первым голом в составе хозяев отличился именно Жоао Педро, теперь имеющий в своем активе 10 голов в АПЛ в двух сезонах подряд.
В прошлом сезоне бразилец достиг этой отметки, играя за Брайтон.
К нападающему Челси лишь трем бразильским футболистам удавалось забивать 10+ голов в двух сезонах АПЛ подряд: Роберто Фирмино, Ришарлисону и Матеусу Кунье.
Роберто Фирмино единственным из них сумел в четырех сезонах подряд достичь показателя в 10+ забитых мячей.
Бразильские футболисты, забивавшие 10+ голов в АПЛ в двух сезонах подряд
- 10 – Роберто Фирмино (Ливерпуль, 2015/16)
- 11 – Роберто Фирмино (Ливерпуль, 2016/17)
- 15 – Роберто Фирмино (Ливерпуль, 2017/18)
- 12 – Роберто Фирмино (Ливерпуль, 2018/19)
- 13 – Ришарлисон (Эвертон, 2018/19)
- 13 – Ришарлисон (Эвертон, 2019/20)
- 12 – Матеус Кунья (Вулверхэмптон, 2023/24)
- 15 – Матеус Кунья (Вулверхэмптон, 2024/25)
- 10 – Жоао Педро (Брайтон, 2024/25)
- 10 – Жоао Педро (Челси, 2025/26)
