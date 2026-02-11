Снова не удалось. МЮ уже 723 дня не может победить в 5 матчах подряд
После ничьей с Вест Хэм Юнайтед подопечным Майкла Каррика нужно начинать все сначала
Манчестер Юнайтед в матче против Вест Хэм Юнайтед не смог продолжить свою победную серию до 5 поединков.
Теперь количество дней ожидания болельщиками МЮ подобной серии от клуба составляет уже 723 дня.
Напомним, какие клубы АПЛ имеют наименьшее и наибольшее количество дней, которые прошли с того момента, когда последний раз победили в 5 подряд матчах во всех турнирах.
Челси – текущий рекордсмен лиги. Лишь 10 дней прошло с того момента, как лондонцы закончили серию из 5 побед.
Больше всего ждет своей серии из 5 побед подряд Брентфорд – 2036 дней.
Количество дней, прошедшее с того момента, когда каждая команда АПЛ текущего сезона последний раз победила в 5 матчах подряд во всех турнирах
10 – Челси
45 – Астон Вилла
45 – Манчестер Сити
98 – Арсенал
140 – Ливерпуль
176 – Лидс Юнайтед
283 – Бернли
290 – Вулверхэмптон
300 – Ньюкасл Юнайтед
318 – Кристал Пэлас
339 – Брайтон
395 – Ноттингем Форест
495 – Тоттенхэм Хотспур
723 – Манчестер Юнайтед
1125 – Фулхэм
1564 – Борнмут
1791 – Сандерленд
1841 – Вест Хэм Юнайтед
1956 – Эвертон
2036 – Брентфорд
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану возвращается на поле
Матчи 26 тура АПЛ пройдут с 10 по 12 февраля