Снова не удалось. МЮ уже 723 дня не может победить в 5 матчах подряд

Манчестер Юнайтед в матче против Вест Хэм Юнайтед не смог продолжить свою победную серию до 5 поединков.

Теперь количество дней ожидания болельщиками МЮ подобной серии от клуба составляет уже 723 дня.

Напомним, какие клубы АПЛ имеют наименьшее и наибольшее количество дней, которые прошли с того момента, когда последний раз победили в 5 подряд матчах во всех турнирах.

Челси – текущий рекордсмен лиги. Лишь 10 дней прошло с того момента, как лондонцы закончили серию из 5 побед.

Больше всего ждет своей серии из 5 побед подряд Брентфорд – 2036 дней.

Количество дней, прошедшее с того момента, когда каждая команда АПЛ текущего сезона последний раз победила в 5 матчах подряд во всех турнирах

10 – Челси

45 – Астон Вилла

45 – Манчестер Сити

98 – Арсенал

140 – Ливерпуль

176 – Лидс Юнайтед

283 – Бернли

290 – Вулверхэмптон

300 – Ньюкасл Юнайтед

318 – Кристал Пэлас

339 – Брайтон

395 – Ноттингем Форест

495 – Тоттенхэм Хотспур

723 – Манчестер Юнайтед

1125 – Фулхэм

1564 – Борнмут

1791 – Сандерленд

1841 – Вест Хэм Юнайтед

1956 – Эвертон

2036 – Брентфорд