Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Чонбук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Металлист 1925
11.02.2026 15:00 – FT 1 : 1
Чонбук Хендэ Моторс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 16:15 | Обновлено 11 февраля 2026, 16:17
445
0

Смотрите 11 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

11 февраля в 15:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и корейский клуб Чонбук.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Матч пройдет на стадионе центра Marbella Football Center в Марбелье недалеко от Малаги.

Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
