Металлист 1925 – Чонбук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
11 февраля в 15:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и корейский клуб Чонбук.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Матч пройдет на стадионе центра Marbella Football Center в Марбелье недалеко от Малаги.
Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
