Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

11 февраля в 15:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и корейский клуб Чонбук.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Матч пройдет на стадионе центра Marbella Football Center в Марбелье недалеко от Малаги.

Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Металлист 1925 – Чонбук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча