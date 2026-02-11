Украина. Премьер лига11 февраля 2026, 15:35 | Обновлено 11 февраля 2026, 15:42
27
0
Рух – Радомлье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
11 февраля 2026, 15:35 | Обновлено 11 февраля 2026, 15:42
27
0
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
11 февраля в 15:00 встречаются Рух Львов и Радомлье из Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Львовский Рух проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Рух – Радомлье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2026, 16:33 0
Матчи 26 тура АПЛ пройдут с 10 по 12 февраля
Футбол | 11 февраля 2026, 10:29 8
Чем запомнился итальянец во главе французского клуба?
Олимпийские игры | 11.02.2026, 06:23
Футбол | 11.02.2026, 15:17
Футбол | 11.02.2026, 11:05
Комментарии 0
Популярные новости
09.02.2026, 19:18 5
10.02.2026, 09:49 78
09.02.2026, 14:57 5
10.02.2026, 03:21 4
10.02.2026, 10:02 11
Олимпийские игры
10.02.2026, 07:38 6