Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рух – Радомлье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Рух Львов
11.02.2026 16:00 - : -
Радомлье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 15:35 | Обновлено 11 февраля 2026, 15:42
Рух – Радомлье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Рух

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

11 февраля в 15:00 встречаются Рух Львов и Радомлье из Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Львовский Рух проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
