Товарищеские матчи, 10 февраля. Матч лидеров УПЛ: Шахтер проиграл ЛНЗ

10 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.

В матче лидеров УПЛ Шахтер уступил в Турции черкасскому ЛНЗ (0:1). Единственный в матче гол забил Олег Горин на 53-й минуте.

Ровенский Верес сыграл вничью с командой Видовре из Дании (1:1). Голы: игрок на просмотре, 20 – Марвин Его, 12.

Житомирское Полесье сыграло разными составами два спарринга за день. Сначала волки переиграли испанскую Гранаду (4:3). Голами отметились: Александр Назаренко, автогол, Александр Андриевский, Илья Краснопир.

Вечером Полесье разошлось миром со шведским клубом Хальмстад (2:2). Сначала Богдан Леднев подал угловой, а Николай Гайдучик замкнул идеальный пас. Позже Богдан Леднев отдал вторую голевую передачу, а Владимир Шепелев прострелил голкипера своим ударом. Однако соперники отыгрались, забив два гола в ответ.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 10 февраля 2026

Буньодкор (Узбекистан) – Кеге (Дания) – 2:4

Гранада (Испания) – Полесье Житомир (Украина) – 3:4

Верес Ровно (Украина) – Видовре (Дания) – 1:1

Согдиана (Узбекистан) – Рустави (Грузия) – 1:3

Сутьеска (Черногория) – Езеро (Черногория) – 0:1

Эсбьерг (Дания) – Зимбру Кишинев (Молдова) – 1:1

Нефтчи Фергана (Узбекистан) – Динамо Батуми (Грузия) – 4:1

Ауда (Латвия) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:0

Буньодкор (Узбекистан) – Йиглава (Чехия) – 2:0

ЛНЗ Черкассы (Украина) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:0

Градец-Кралове U19 (Чехия) – Глубина (Чехия) – 1:5

Любек (Германия) – Грайфсвальд (Германия) – 3:1

Мальме (Швеция) – Одд (Норвегия) – 0:2

Полесье Житомир (Украина) – Хальмстад (Швеция) – 2:2

Польковице (Польша) – Варта Гожув (Польша) – 2:2

Дойчландсбергер (Австрия) – Грос-Санкт-Флориан (Австрия) – 8:0

Санкт-Анна-ам-Айген (Австрия) – УФК Феринг (Австрия) – 5:1

ТВЛ Электра (Австрия) – Лангенрор (Австрия) – 2:2

Твокер (Швеция) – Галтабекс (Швеция) – 6:0

Хольбек (Дания) – Торнбю ФФ (Дания) – 3:1

Фульда-Ленерц (Германия) – Гунфельдер (Германия) – 3:2

Ансбах 09 (Германия) – Ноймаркт (Германия) – 4:3

ЛАСК (Am) (Австрия) – Бад Леонфельден (Австрия) – 4:4

Норрбю (Швеция) – Ландветтер (Швеция) – 1:1

ШОТТ Майнц (Германия) – РВ Вальдорф (Германия) – 3:1

Видео матчей