Товарищеские матчи, 9 февраля. Две победы Динамо, Заря против Любеновича
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
9 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.
Киевское Динамо провело два матча за день. Утром столичная команда обыграла Кудровку (2:1). Голы: Николай Михайленко, 56, Самба Диалло, 72 – Евгений Морозко, 6.
После обеда Динамо одолело команду Иберия 1999 (2:0). Голы: Владимир Бражко, 58, Матвей Пономаренко, 68.
Луганская Заря взяла верх над командой Гагра из Грузии (2:0), которую возглавляет экс-игрок и бывший тренер Зари Желько Любенович. Голы забили: Филипп Будковский, 5, Неманья Анджушич, 69.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 9 февраля 2026
- Ависпа Фукуока (Япония) – Кумамото (Япония) – 1:1
- Динамо Киев (Украина) – Кудровка (Украина) – 2:1
- Самгурали (Грузия) – Алашкерт (Армения) – 3:1
- Брондбю (Дания) – Хиллерброд (Дания) – 2:1
- Ферль (Германия) – Эмден (Германия) – 5:2
- Заря (Украина) – Гагра (Грузия) – 2:0
- Ордабасы (Казахстан) – Алашкерт (Армения) – 2:1
- Динамо Киев (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:0
- Русенборг (Норвегия) – Артис Брно (Чехия) – 1:0
Видео матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец попал в конфликт с польскими болельщиками
На Олимпийких играх в Милане начался турнир по шорт-треку