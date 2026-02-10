Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 13:57 | Обновлено 10 февраля 2026, 14:07
Товарищеские матчи, 9 февраля. Две победы Динамо, Заря против Любеновича

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

ФК Динамо Киев

9 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.

Киевское Динамо провело два матча за день. Утром столичная команда обыграла Кудровку (2:1). Голы: Николай Михайленко, 56, Самба Диалло, 72 – Евгений Морозко, 6.

После обеда Динамо одолело команду Иберия 1999 (2:0). Голы: Владимир Бражко, 58, Матвей Пономаренко, 68.

Луганская Заря взяла верх над командой Гагра из Грузии (2:0), которую возглавляет экс-игрок и бывший тренер Зари Желько Любенович. Голы забили: Филипп Будковский, 5, Неманья Анджушич, 69.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 9 февраля 2026

  • Ависпа Фукуока (Япония) – Кумамото (Япония) – 1:1
  • Динамо Киев (Украина) – Кудровка (Украина) – 2:1
  • Самгурали (Грузия) – Алашкерт (Армения) – 3:1
  • Брондбю (Дания) – Хиллерброд (Дания) – 2:1
  • Ферль (Германия) – Эмден (Германия) – 5:2
  • Заря (Украина) – Гагра (Грузия) – 2:0
  • Ордабасы (Казахстан) – Алашкерт (Армения) – 2:1
  • Динамо Киев (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:0
  • Русенборг (Норвегия) – Артис Брно (Чехия) – 1:0

Видео матчей

