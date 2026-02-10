Товарищеские матчи, 9 февраля. Две победы Динамо, Заря против Любеновича

9 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.

Киевское Динамо провело два матча за день. Утром столичная команда обыграла Кудровку (2:1). Голы: Николай Михайленко, 56, Самба Диалло, 72 – Евгений Морозко, 6.

После обеда Динамо одолело команду Иберия 1999 (2:0). Голы: Владимир Бражко, 58, Матвей Пономаренко, 68.

Луганская Заря взяла верх над командой Гагра из Грузии (2:0), которую возглавляет экс-игрок и бывший тренер Зари Желько Любенович. Голы забили: Филипп Будковский, 5, Неманья Анджушич, 69.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 9 февраля 2026

Ависпа Фукуока (Япония) – Кумамото (Япония) – 1:1

Динамо Киев (Украина) – Кудровка (Украина) – 2:1

Самгурали (Грузия) – Алашкерт (Армения) – 3:1

Брондбю (Дания) – Хиллерброд (Дания) – 2:1

Ферль (Германия) – Эмден (Германия) – 5:2

Заря (Украина) – Гагра (Грузия) – 2:0

Ордабасы (Казахстан) – Алашкерт (Армения) – 2:1

Динамо Киев (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:0

Русенборг (Норвегия) – Артис Брно (Чехия) – 1:0

