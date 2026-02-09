Товарищеские матчи, 8 февраля. Победа Вереса, неудача Карпат
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
8 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.
В украинском дерби в Турции Верес одержал победу над Кудровкой (1:0) благодаря голу Максима Смияна на 80-й минуте.
Львовские Карпаты провели очередной поединок в Испании, уступив исландскому клубу Стьярнан (1:2). Голы: Туре, 22 (автогол) – Кристьянссон, 4, Бринк, 47.
Эпицентр в Турции разгромил клуб Тобол из Казахстана. Голы забили: Рохас, 39, Сидун, 62, Супряга, 85.
Александрия, готовясь к весенней части сезона в Турции, сыграла вничью контрольный поединок с командой Хобро из Дании (2:2). В составе горожан забитыми мячами отметились Теди Цара и Артем Шулянский.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 8 февраля 2026
- Чарльстон (США) – Краун Легаси (США) – 2:3
- Портленд Тимберс (США) – Ди Си Юнайтед (США) – 0:0
- Филадельфия Юнион (США) – Тампа-Бей (США) – 2:0
- СК Барселона (Эквадор) – Интер Майами (США) – 2:2
- ЛДУ Кито (Эквадор) – Олвейс Реди (Боливия) – 4:2
- Хьюстон Динамо (США) – Атланта Юнайтед (США) – 1:1 (пен. 2:1)
- Сересо Осака (Япония) – Хираката (Япония) – 1:2
- Верес (Украина) – Кудровка (Украина) – 1:0
- Зволен (Словакия) – Филаково (Словакия) – 5:1
- Колин (Чехия) – Горни Ржедице (Чехия) – 0:1
- Кромержиж B (Чехия) – Велка Бистрице (Чехия) – 2:2
- Усти-над-Орлици (Чехия) – Старт Брно (Чехия) – 1:2
- Перт Редстар (Австралия) – Фримантл Сити (Австралия) – 3:1
- Айнтрахт Т. (Германия) – Эльферсберг (Германия) – 2:0
- Карлберг (Швеция) – Арланда (Швеция) – 3:2
- Карпаты Львов (Украина) – Стьярнан (Исландия) – 1:2
- Норрчепинг (Швеция) – Соллентуна (Швеция) – 5:3
- Балькатта (Австралия) – Олимпик Кингсвей (Австралия) – 1:2
- Питео (Швеция) – Рованиеми (Финляндия) – 1:1
- Беране (Черногория) – Ком Подгорица (Черногория) – 2:1
- Левадия (Эстония) – Таммека (Эстония) – 4:2
- Несбю (Дания) – ВСК Орхус (Дания) – 2:0
- Сандвикенс (Швеция) – Энчепинг (Швеция) – 2:1
- Эпицентр (Украина) – Тобол (Казахстан) – 3:0
- Севлиево (Болгария) – Черноморец 1919 (Болгария) – 0:0
- Кристианстад (Швеция) – Русенгорд (Швеция) – 1:1
- Тампере Юнайтед (Финляндия) – Хака (Финляндия) – 0:2
- Хольштайн Киль II (Германия) – Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – 1:0
- Гросашпах (Германия) – Профцгайм (Германия) – 2:3
- Эйдсвольд (Норвегия) – Элверум (Норвегия) – 4:0
- Ройтлинген (Германия) – Балинген (Германия) – 0:3
- Сандвикен (Норвегия) – Бьярг (Норвегия) – 1:2
- Чонбук (Южная Корея) – Мальме (Швеция) – 2:1
- Боруссия Хильдесхайм (Германия) – Шенинген (Германия) – 1:3
- Ванкувер Вайткепс (Канада) – Броммапойкарна (Швеция) – 1:2
- Александрия (Украина) – Хобро (Дания) – 2:2
- Стокгольм Интернационале (Швеция) – Ассириска ФФ (Швеция) – 3:1
- Жальгирис (Литва) – Хегельманн (Литва) – 1:0
- Миддельфарт (Дания) – Корвинул (Румыния) – 0:3
- Торонто (Канада) – АИК (Швеция) – 2:2
- Тефтео ИК (Швеция) – Умео (Швеция) – 1:0
- Калев Таллинн (Эстония) – Вапрус Пярну (Эстония) – 0:6
- Йыхви Финикс (Эстония) – Таллинн (Эстония) – 3:5
- Тюркспор Аугсбург (Германия) – Швабен Аугсбург (Германия) – 1:3
- Юнайтед Нордик (Швеция) – Норрчепинг (Швеция) – 1:1
- Депортиво Куэнка (Эквадор) – Гуаякиль Сити (Эквадор) – 2:1
- Аукас (Эквадор) – Текнико У. (Эквадор) – 1:0
- Лос-Анджелес Гэлакси (США) – Чикаго Файр (США) – 2:3
- Лос-Анджелес (США) – Нью-Йорк Сити (США) – 1:1
Видео матчей
