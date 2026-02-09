Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Товарищеские матчи, 8 февраля. Победа Вереса, неудача Карпат
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 11:57 | Обновлено 09 февраля 2026, 12:04
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

ФК Верес

8 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.

В украинском дерби в Турции Верес одержал победу над Кудровкой (1:0) благодаря голу Максима Смияна на 80-й минуте.

Львовские Карпаты провели очередной поединок в Испании, уступив исландскому клубу Стьярнан (1:2). Голы: Туре, 22 (автогол) – Кристьянссон, 4, Бринк, 47.

Эпицентр в Турции разгромил клуб Тобол из Казахстана. Голы забили: Рохас, 39, Сидун, 62, Супряга, 85.

Александрия, готовясь к весенней части сезона в Турции, сыграла вничью контрольный поединок с командой Хобро из Дании (2:2). В составе горожан забитыми мячами отметились Теди Цара и Артем Шулянский.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 8 февраля 2026

  • Чарльстон (США) – Краун Легаси (США) – 2:3
  • Портленд Тимберс (США) – Ди Си Юнайтед (США) – 0:0
  • Филадельфия Юнион (США) – Тампа-Бей (США) – 2:0
  • СК Барселона (Эквадор) – Интер Майами (США) – 2:2
  • ЛДУ Кито (Эквадор) – Олвейс Реди (Боливия) – 4:2
  • Хьюстон Динамо (США) – Атланта Юнайтед (США) – 1:1 (пен. 2:1)
  • Сересо Осака (Япония) – Хираката (Япония) – 1:2
  • Верес (Украина) – Кудровка (Украина) – 1:0
  • Зволен (Словакия) – Филаково (Словакия) – 5:1
  • Колин (Чехия) – Горни Ржедице (Чехия) – 0:1
  • Кромержиж B (Чехия) – Велка Бистрице (Чехия) – 2:2
  • Усти-над-Орлици (Чехия) – Старт Брно (Чехия) – 1:2
  • Перт Редстар (Австралия) – Фримантл Сити (Австралия) – 3:1
  • Айнтрахт Т. (Германия) – Эльферсберг (Германия) – 2:0
  • Карлберг (Швеция) – Арланда (Швеция) – 3:2
  • Карпаты Львов (Украина) – Стьярнан (Исландия) – 1:2
  • Норрчепинг (Швеция) – Соллентуна (Швеция) – 5:3
  • Балькатта (Австралия) – Олимпик Кингсвей (Австралия) – 1:2
  • Питео (Швеция) – Рованиеми (Финляндия) – 1:1
  • Беране (Черногория) – Ком Подгорица (Черногория) – 2:1
  • Левадия (Эстония) – Таммека (Эстония) – 4:2
  • Несбю (Дания) – ВСК Орхус (Дания) – 2:0
  • Сандвикенс (Швеция) – Энчепинг (Швеция) – 2:1
  • Эпицентр (Украина) – Тобол (Казахстан) – 3:0
  • Севлиево (Болгария) – Черноморец 1919 (Болгария) – 0:0
  • Кристианстад (Швеция) – Русенгорд (Швеция) – 1:1
  • Тампере Юнайтед (Финляндия) – Хака (Финляндия) – 0:2
  • Хольштайн Киль II (Германия) – Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – 1:0
  • Гросашпах (Германия) – Профцгайм (Германия) – 2:3
  • Эйдсвольд (Норвегия) – Элверум (Норвегия) – 4:0
  • Ройтлинген (Германия) – Балинген (Германия) – 0:3
  • Сандвикен (Норвегия) – Бьярг (Норвегия) – 1:2
  • Чонбук (Южная Корея) – Мальме (Швеция) – 2:1
  • Боруссия Хильдесхайм (Германия) – Шенинген (Германия) – 1:3
  • Ванкувер Вайткепс (Канада) – Броммапойкарна (Швеция) – 1:2
  • Александрия (Украина) – Хобро (Дания) – 2:2
  • Стокгольм Интернационале (Швеция) – Ассириска ФФ (Швеция) – 3:1
  • Жальгирис (Литва) – Хегельманн (Литва) – 1:0
  • Миддельфарт (Дания) – Корвинул (Румыния) – 0:3
  • Торонто (Канада) – АИК (Швеция) – 2:2
  • Тефтео ИК (Швеция) – Умео (Швеция) – 1:0
  • Калев Таллинн (Эстония) – Вапрус Пярну (Эстония) – 0:6
  • Йыхви Финикс (Эстония) – Таллинн (Эстония) – 3:5
  • Тюркспор Аугсбург (Германия) – Швабен Аугсбург (Германия) – 1:3
  • Юнайтед Нордик (Швеция) – Норрчепинг (Швеция) – 1:1
  • Депортиво Куэнка (Эквадор) – Гуаякиль Сити (Эквадор) – 2:1
  • Аукас (Эквадор) – Текнико У. (Эквадор) – 1:0
  • Лос-Анджелес Гэлакси (США) – Чикаго Файр (США) – 2:3
  • Лос-Анджелес (США) – Нью-Йорк Сити (США) – 1:1

Видео матчей

По теме:
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Иберия 1999
Динамо – Иберия 1999. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Михайленко и Самба Диалло принесли Динамо победу над Кудровкой
товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Верес - Кудровка Верес Ровно Кудровка Карпаты Львов Стьярнан Эпицентр Каменец-Подольский Александрия Тобол Хобро
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
