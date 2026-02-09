Товарищеские матчи, 8 февраля. Победа Вереса, неудача Карпат

8 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.

В украинском дерби в Турции Верес одержал победу над Кудровкой (1:0) благодаря голу Максима Смияна на 80-й минуте.

Львовские Карпаты провели очередной поединок в Испании, уступив исландскому клубу Стьярнан (1:2). Голы: Туре, 22 (автогол) – Кристьянссон, 4, Бринк, 47.

Эпицентр в Турции разгромил клуб Тобол из Казахстана. Голы забили: Рохас, 39, Сидун, 62, Супряга, 85.

Александрия, готовясь к весенней части сезона в Турции, сыграла вничью контрольный поединок с командой Хобро из Дании (2:2). В составе горожан забитыми мячами отметились Теди Цара и Артем Шулянский.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 8 февраля 2026

Чарльстон (США) – Краун Легаси (США) – 2:3

Портленд Тимберс (США) – Ди Си Юнайтед (США) – 0:0

Филадельфия Юнион (США) – Тампа-Бей (США) – 2:0

СК Барселона (Эквадор) – Интер Майами (США) – 2:2

ЛДУ Кито (Эквадор) – Олвейс Реди (Боливия) – 4:2

Хьюстон Динамо (США) – Атланта Юнайтед (США) – 1:1 (пен. 2:1)

Сересо Осака (Япония) – Хираката (Япония) – 1:2

Верес (Украина) – Кудровка (Украина) – 1:0

Зволен (Словакия) – Филаково (Словакия) – 5:1

Колин (Чехия) – Горни Ржедице (Чехия) – 0:1

Кромержиж B (Чехия) – Велка Бистрице (Чехия) – 2:2

Усти-над-Орлици (Чехия) – Старт Брно (Чехия) – 1:2

Перт Редстар (Австралия) – Фримантл Сити (Австралия) – 3:1

Айнтрахт Т. (Германия) – Эльферсберг (Германия) – 2:0

Карлберг (Швеция) – Арланда (Швеция) – 3:2

Карпаты Львов (Украина) – Стьярнан (Исландия) – 1:2

Норрчепинг (Швеция) – Соллентуна (Швеция) – 5:3

Балькатта (Австралия) – Олимпик Кингсвей (Австралия) – 1:2

Питео (Швеция) – Рованиеми (Финляндия) – 1:1

Беране (Черногория) – Ком Подгорица (Черногория) – 2:1

Левадия (Эстония) – Таммека (Эстония) – 4:2

Несбю (Дания) – ВСК Орхус (Дания) – 2:0

Сандвикенс (Швеция) – Энчепинг (Швеция) – 2:1

Эпицентр (Украина) – Тобол (Казахстан) – 3:0

Севлиево (Болгария) – Черноморец 1919 (Болгария) – 0:0

Кристианстад (Швеция) – Русенгорд (Швеция) – 1:1

Тампере Юнайтед (Финляндия) – Хака (Финляндия) – 0:2

Хольштайн Киль II (Германия) – Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – 1:0

Гросашпах (Германия) – Профцгайм (Германия) – 2:3

Эйдсвольд (Норвегия) – Элверум (Норвегия) – 4:0

Ройтлинген (Германия) – Балинген (Германия) – 0:3

Сандвикен (Норвегия) – Бьярг (Норвегия) – 1:2

Чонбук (Южная Корея) – Мальме (Швеция) – 2:1

Боруссия Хильдесхайм (Германия) – Шенинген (Германия) – 1:3

Ванкувер Вайткепс (Канада) – Броммапойкарна (Швеция) – 1:2

Александрия (Украина) – Хобро (Дания) – 2:2

Стокгольм Интернационале (Швеция) – Ассириска ФФ (Швеция) – 3:1

Жальгирис (Литва) – Хегельманн (Литва) – 1:0

Миддельфарт (Дания) – Корвинул (Румыния) – 0:3

Торонто (Канада) – АИК (Швеция) – 2:2

Тефтео ИК (Швеция) – Умео (Швеция) – 1:0

Калев Таллинн (Эстония) – Вапрус Пярну (Эстония) – 0:6

Йыхви Финикс (Эстония) – Таллинн (Эстония) – 3:5

Тюркспор Аугсбург (Германия) – Швабен Аугсбург (Германия) – 1:3

Юнайтед Нордик (Швеция) – Норрчепинг (Швеция) – 1:1

Депортиво Куэнка (Эквадор) – Гуаякиль Сити (Эквадор) – 2:1

Аукас (Эквадор) – Текнико У. (Эквадор) – 1:0

Лос-Анджелес Гэлакси (США) – Чикаго Файр (США) – 2:3

Лос-Анджелес (США) – Нью-Йорк Сити (США) – 1:1

