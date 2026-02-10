Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера. Сыграет ли Проспер против ЛНЗ?
10 февраля в 16:00 пройдет товарищеский матч лидеров УПЛ на сборах в Турции
Названы стартовые составы Шахтера и ЛНЗ на спарринг на сборах в зимнее межсезонье.
10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.
Шахтер и ЛНЗ проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Это спарринг лидеров УПЛ: Шахтер занимает 2-е место, а ЛНЗ лидирует в УПЛ (по 35 очков).
Нигерийский форвард Проспер Оба, который зимой перешел из ЛНЗ в Шахтер, заявлен в основе горняков.
Стартовые составы на матч Шахтер – ЛНЗ
Шахтер: Ризнык, Кауан Элиас, Мейреллиш, Проспер Оба, Марлон, Назарина, Лукас, Азаров, Бондар, Грам, Вінисиус
Запас: Фесюн, Баглай, Марлон Сантос, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Фарина, Сметана, Швед, Педриньо, Невертон, Цуканов, Бондаренко, Траоре
