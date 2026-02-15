Арсен Венгер является самым успешным тренером в Кубке Англии в XXI веке

Французский экс-тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Англии в XXI веке.

В активе француза 6 побед в турнире во главе «канониров».

Арсенал под его руководством победил в Кубке Англии в 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 и 2017 годах.

Вспомним всех тренеров, выигрывавших данный турнир в этом столетии

Тренеры-победители Кубка Англии, начиная с 2000 года