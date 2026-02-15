Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Арсен Венгер является самым успешным тренером в Кубке Англии в XXI веке

Вспомним всех тренеров-победителей главного английского кубкового турнира в этом столетии

Арсен Венгер является самым успешным тренером в Кубке Англии в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Французский экс-тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Англии в XXI веке.

В активе француза 6 побед в турнире во главе «канониров».

Арсенал под его руководством победил в Кубке Англии в 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 и 2017 годах.

Вспомним всех тренеров, выигрывавших данный турнир в этом столетии

Тренеры-победители Кубка Англии, начиная с 2000 года

  • 2000 – Джанлука Виалли (Челси)
  • 2001 – Жерар Улье (Ливерпуль)
  • 2002 – Арсен Венгер (Арсенал)
  • 2003 – Арсен Венгер (Арсенал)
  • 2004 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 2005 – Арсен Венгер (Арсенал)
  • 2006 – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль)
  • 2007 – Жозе Моуриньо (Челси)
  • 2008 – Гарри Реднапп (Портсмут)
  • 2009 – Гус Хиддинк (Челси)
  • 2010 – Карло Анчелотти (Челси)
  • 2011 – Роберто Манчини (Манчестер Сити)
  • 2012 – Роберто Ди Маттео (Челси)
  • 2013 – Роберто Мартинес (Уиган)
  • 2014 – Арсен Венгер (Арсенал)
  • 2015 – Арсен Венгер (Арсенал)
  • 2016 – Луи ван Гал (Манчестер Юнайтед)
  • 2017 – Арсен Венгер (Арсенал)
  • 2018 – Антонио Конте (Челси)
  • 2019 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 2020 – Микель Артета (Арсенал)
  • 2021 – Брендан Роджерс (Лестер Сити)
  • 2022 – Юрген Клопп (Ливерпуль)
  • 2023 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 2024 – Эрик Тен Хаг (Манчестер Юнайтед)
  • 2025 – Оливер Гласнер (Кристал Пэлас)
Гримсби – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Ливерпуль на классе обыграл Брайтон и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Астон Вилла и Ньюкасл определили участника 1/8 финала Кубка Англии
Кубок Англии по футболу Арсен Венгер Арсенал Лондон статистика
