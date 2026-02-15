Англия15 февраля 2026, 09:27 |
93
0
Арсен Венгер является самым успешным тренером в Кубке Англии в XXI веке
Вспомним всех тренеров-победителей главного английского кубкового турнира в этом столетии
Французский экс-тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Англии в XXI веке.
В активе француза 6 побед в турнире во главе «канониров».
Арсенал под его руководством победил в Кубке Англии в 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 и 2017 годах.
Вспомним всех тренеров, выигрывавших данный турнир в этом столетии
Тренеры-победители Кубка Англии, начиная с 2000 года
- 2000 – Джанлука Виалли (Челси)
- 2001 – Жерар Улье (Ливерпуль)
- 2002 – Арсен Венгер (Арсенал)
- 2003 – Арсен Венгер (Арсенал)
- 2004 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
- 2005 – Арсен Венгер (Арсенал)
- 2006 – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль)
- 2007 – Жозе Моуриньо (Челси)
- 2008 – Гарри Реднапп (Портсмут)
- 2009 – Гус Хиддинк (Челси)
- 2010 – Карло Анчелотти (Челси)
- 2011 – Роберто Манчини (Манчестер Сити)
- 2012 – Роберто Ди Маттео (Челси)
- 2013 – Роберто Мартинес (Уиган)
- 2014 – Арсен Венгер (Арсенал)
- 2015 – Арсен Венгер (Арсенал)
- 2016 – Луи ван Гал (Манчестер Юнайтед)
- 2017 – Арсен Венгер (Арсенал)
- 2018 – Антонио Конте (Челси)
- 2019 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- 2020 – Микель Артета (Арсенал)
- 2021 – Брендан Роджерс (Лестер Сити)
- 2022 – Юрген Клопп (Ливерпуль)
- 2023 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- 2024 – Эрик Тен Хаг (Манчестер Юнайтед)
- 2025 – Оливер Гласнер (Кристал Пэлас)
