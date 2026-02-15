Украинец Шахтера близок к смене клуба. Рассматриваются варианты
Кирилл Сигеев на правах аренды защищает цвета «Татрана»
Украинский полузащитник «Шахтера» Кирилл Сигеев, который на правах аренды защищает цвета «Татрана», привлекает внимание Дмитрий Венков.
По информации источника, 21-летний футболист, который первую половину сезона на правах аренда провел в составе словацкой команды, близок к смене клубы. Рассматривается несколько вариантов.
В текущем сезоне на счете Кирилла Сигеева шесть матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что нидерландский клуб может подписать нападающего «Шахтера».
