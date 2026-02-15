Украинец Шахтера близок к смене клуба. Рассматриваются варианты

Украинский полузащитник «Шахтера» Кирилл Сигеев, который на правах аренды защищает цвета «Татрана», привлекает внимание Дмитрий Венков.

По информации источника, 21-летний футболист, который первую половину сезона на правах аренда провел в составе словацкой команды, близок к смене клубы. Рассматривается несколько вариантов.

В текущем сезоне на счете Кирилла Сигеева шесть матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что нидерландский клуб может подписать нападающего «Шахтера».