«Никому не пожелаешь такого». Тренер Аякса высказался о травме Зинченко

Нидерланды
15 февраля 2026, 08:38 | Обновлено 15 февраля 2026, 09:01
Украинский футболист получил повреждение в игре с «Фортуной»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Нидерландский тренер «Аякса» Фреди Грим прокомментировал травму украинского защитника Александра Зинченко, которую тот получил в матче с «Фортуной»:

«Я разговаривал с Зинченко как в перерыве, так и после матча. Конечно, это неприятно, и никому не пожелаешь такого. Я знаю, что он пришел сюда с самыми благими намерениями. С самого начала он взял молодых ребят под свое крыло и уже сыграл решающую роль в группе. Поэтому это очень тяжелый удар».

«Это травма колена, но пока мы ничего не можем сказать наверняка. Завтра или послезавтра мы как можно скорее сделаем МРТ, тогда будем знать больше. Посмотрим, как он себя чувствует».

Ранее спортивный врач прокомментировал травму Зинченко.

Аякс – Фортуна – 4:1. Рагром и травма и Зинченко. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Зинченко получил особое поздравление от жены 14 февраля
Степанов сел – начался камбэк. Утрехт без украинца вырвал победу
травма Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу Фортуна Ситтард Фреди Грим
Даниил Кирияка Источник: Voetbalprimeur
