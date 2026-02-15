«Никому не пожелаешь такого». Тренер Аякса высказался о травме Зинченко
Украинский футболист получил повреждение в игре с «Фортуной»
Нидерландский тренер «Аякса» Фреди Грим прокомментировал травму украинского защитника Александра Зинченко, которую тот получил в матче с «Фортуной»:
«Я разговаривал с Зинченко как в перерыве, так и после матча. Конечно, это неприятно, и никому не пожелаешь такого. Я знаю, что он пришел сюда с самыми благими намерениями. С самого начала он взял молодых ребят под свое крыло и уже сыграл решающую роль в группе. Поэтому это очень тяжелый удар».
«Это травма колена, но пока мы ничего не можем сказать наверняка. Завтра или послезавтра мы как можно скорее сделаем МРТ, тогда будем знать больше. Посмотрим, как он себя чувствует».
Ранее спортивный врач прокомментировал травму Зинченко.
