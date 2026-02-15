Йожеф САБО: «Эта команда – явный аутсайдер. Ребров это знает»

Известный в прошлом футболист и тренер Йожеф Сабо отреагировал на жеребьевку группового этапа Лиги наций.

– Йожеф Йожефович, как вам результаты жеребьевки?

– Все эти сборные Украине по силам победить, абсолютно нормальный жребий, скажем так.

С грузинами мы встречались в предыдущем розыгрыше Лиги наций, победили их на формально домашнем поле (1:0) и на выезде должны были брать три очка, но немного не повезло (1:1)… Как играть с этой командой тренерскому штабу Реброва, если он и дальше будет работать со сборной после ЧМ-2026, хорошо известно, глобальных изменений в составе кавказцев, думаю, не будет. У них приличная команда, где есть Кварацхелия из ПСЖ, но... Можно играть и побеждать.

Что касается Северной Ирландии, то это – откровенный аутсайдер квартета, хотя и играют за эту сборную преимущественно игроки из английских клубов, несколько даже из АПЛ, но уже давно у них нет звезд, как в свое время был Джордж Бест, например. Зато с Венгрией будет настоящая зарубка!

Напомним, Украина попала в группу В, где будет играть против Венгрии, Грузии, Северной Ирландии.