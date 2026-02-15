Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Заработал $150 млн на ставках и теперь рвется в Ла Лигу. Кто он?
Другие новости
15 февраля 2026, 02:34 | Обновлено 15 февраля 2026, 02:36
240
0

ФОТО. Заработал $150 млн на ставках и теперь рвется в Ла Лигу. Кто он?

Бывший топ-беттор применил свою математическую модель в испанском футболе

15 февраля 2026, 02:34 | Обновлено 15 февраля 2026, 02:36
240
0
ФОТО. Заработал $150 млн на ставках и теперь рвется в Ла Лигу. Кто он?
The Times. Хараламбос Вулгарис
Он заработал около $150 млн на ставках на НБА, но устал от азартных игр и решил применить свои аналитические методы в футболе. Теперь Хараламбос «Боб» Вулгарис владеет испанским «Кастельоном» и ведет клуб к выходу в Ла Лигу.

В 2022 году греко-канадец купил клуб примерно за €4,5 млн, взяв на себя еще около €7 млн долгов. Тогда команда играла в третьем дивизионе, а сейчас, в четвертый сезон при нем, находится в шаге от Ла Лиги и реально претендует на повышение.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Вулгарис прославился как один из лучших спортивных бетторов мира. Он создавал собственные модели анализа матчей НБА, зарабатывая не менее $10 млн в год, сотрудничал с сетью посредников и известными личностями. Позже работал в «Даллас Маверикс», но покинул клуб и сосредоточился на футбольном проекте.

В «Кастельоне» он делает ставку на цифры и агрессивный стиль. Его философия проста: победа приносит в три раза больше очков, чем ничья, поэтому команда должна играть на максимум и избегать «мирных» исходов. И, судя по результатам, его математический подход действительно работает.

По теме:
ВИДЕО. Сын Роналду блеснул ассистом пяткой в матче за Португалию U-16
ФОТО. Зинченко получил особое поздравление от жены 14 февраля
ФОТО. Лионель Месси снова с Кубком мира  – но есть нюанс
фото lifestyle чемпионат Испании по футболу Кастельон Ла Лига Сегунда
Максим Лапченко Источник: The Times
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Футбол | 14 февраля 2026, 06:45 5
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену

Габриэль Мек – снова в поле зрения «горняков»

Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Футбол | 14 февраля 2026, 06:02 0
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному

Тренер рассказал, что доволен трансфером украинца

Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Футбол | 14.02.2026, 08:57
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
Футбол | 14.02.2026, 05:42
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
Во Франции оценили игру Забарного после позорного фиаско ПСЖ
Футбол | 14.02.2026, 21:20
Во Франции оценили игру Забарного после позорного фиаско ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после позорного фиаско ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 2
Бокс
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
14.02.2026, 06:32 9
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 12
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 9
Олимпийские игры
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 08:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем