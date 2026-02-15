ФОТО. Заработал $150 млн на ставках и теперь рвется в Ла Лигу. Кто он?

В 2022 году греко-канадец купил клуб примерно за €4,5 млн, взяв на себя еще около €7 млн долгов. Тогда команда играла в третьем дивизионе, а сейчас, в четвертый сезон при нем, находится в шаге от Ла Лиги и реально претендует на повышение.

Вулгарис прославился как один из лучших спортивных бетторов мира. Он создавал собственные модели анализа матчей НБА, зарабатывая не менее $10 млн в год, сотрудничал с сетью посредников и известными личностями. Позже работал в «Даллас Маверикс», но покинул клуб и сосредоточился на футбольном проекте.

В «Кастельоне» он делает ставку на цифры и агрессивный стиль. Его философия проста: победа приносит в три раза больше очков, чем ничья, поэтому команда должна играть на максимум и избегать «мирных» исходов. И, судя по результатам, его математический подход действительно работает.