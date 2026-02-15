Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
15 февраля 2026, 02:42 | Обновлено 15 февраля 2026, 02:45
Дулуб пригласил в помощники бывшего тренера клуба УПЛ

Тернопольчане завершают второй этап подготовки

ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер перволиговой «Нивы» Олег Дулуб определился с еще одним помощником. Им стал Валерий Иващенко, который долгое время возглавлял «Оболонь».

Также в тренерский штаб «Нивы» входят Ярослав Матвеев и Тарас Гребенюк, который отвечает за подготовку вратарей.

В последних спаррингах тернопольчане сыграли вничью с «Агробизнесом» – 1:1 и победили любительский «Кормил» – 2:1. 18 февраля они померятся силами с винницкими одноклубниками, а на следующий день – с «Подольем» и завершат второй этап подготовки к сезону.

На тренировочных сборах находятся 23 футболиста.

Сейчас «Нива» занимает восьмое место в Первой лиге, набрав 23 очка.

Ранее сообщалось, что бывший помощник Вернидуба будет работать в штабе Дулуба.

Нива Тернополь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера инсайд Валерий Иващенко Олег Дулуб
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
