  4. Рекордсмен АПЛ: «Я не особо интересовался футболом»
15 февраля 2026, 12:22 | Обновлено 15 февраля 2026, 12:31
Рекордсмен АПЛ: «Я не особо интересовался футболом»

Игор Тиаго рассказал об отношении к футболу

Рекордсмен АПЛ: «Я не особо интересовался футболом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тиаго

Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго рассказал о том, как изменилось его отношение к футболу:

«Я не особо интересовался футболом, но потом мой брат заставил меня смотреть Премьер-лигу каждые выходные, особенно «Манчестер Юнайтед». С того момента я полюбил эту игру... почувствовал любовь и привязанность».

В текущем сезоне Игор Тиаго провел 26 матчей в АПЛ, в которых успел отличиться 17 забитыми мячами и одной голевой передачей. Больше среди бразильцев за один сезон чемпионата Англии не забивал никто.

Ранее Игор Тиаго был признан игроком месяца в АПЛ.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
