Рекордсмен АПЛ: «Я не особо интересовался футболом»
Игор Тиаго рассказал об отношении к футболу
Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго рассказал о том, как изменилось его отношение к футболу:
«Я не особо интересовался футболом, но потом мой брат заставил меня смотреть Премьер-лигу каждые выходные, особенно «Манчестер Юнайтед». С того момента я полюбил эту игру... почувствовал любовь и привязанность».
В текущем сезоне Игор Тиаго провел 26 матчей в АПЛ, в которых успел отличиться 17 забитыми мячами и одной голевой передачей. Больше среди бразильцев за один сезон чемпионата Англии не забивал никто.
Ранее Игор Тиаго был признан игроком месяца в АПЛ.
