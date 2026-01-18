«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич сообщил об изменениях в ситуации с отстранением вингера Алексея Гуцуляка от первой команды клуба.

– Геннадий Владиславович, как шли переговоры о продлении контракта с Алексеем Гуцуляком?

– У Алексея были одни из лучших условий в команде. Это факт. Но появился запрос на еще большую сумму, которая, на мой взгляд, не соответствовала реальности. У нас есть другие игроки такого же уровня, и делать одному футболисту завышенную зарплату – это прямой риск для ухудшения атмосферы в раздевалке. Как президент клуба, я на такой риск идти не могу. В то же время я понимаю, что эта позиция формировалась не столько самим Алексеем, сколько его агентом, который думает прежде всего о собственной прибыли, а не об украинском футболе.

– Какое решение вы в итоге приняли?

– Я принял решение, чтобы Алексей присоединился к тренировочному лагерю «Полесье» в Испании. Он хорошо выступает за сборную Украины, и мы все понимаем, какая важная задача сейчас стоит перед страной – пробиться на чемпионат мира. То есть принял это решение, чтобы помочь сборной Украины в ответственный момент. Я общался с Сергеем Ребровым, и он сказал, что будет учитывать форму Гуцуляка. Если Алексей будет в хорошей форме, он может получить вызов на мартовские матчи. Поэтому сейчас лучшее решение – работать и готовиться вместе с командой.