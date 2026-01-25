Другие новости25 января 2026, 23:27 |
951
0
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила своей фигурой
Инкардона снова доказала, почему ее считают одной из самых красивых ведущих DAZN
25 января 2026, 23:27 |
951
0
Журналистка и телеведущая DAZN Элеонора Инкардона опубликовала в Instagram новые фото из студии, которые сразу привлекли внимание аудитории.
Инкардона предстала в элегантном черном образе, подчеркнувшем ее фигуру и уверенный стиль.
Снимки выглядят как модная съемка, а выразительные позы лишь усилили эффект.
В комментариях подписчики массово оставляют комплименты, отмечая красоту, фигуру и харизму ведущей, которая давно стала одной из самых заметных фигур в итальянском спортивном медиапространстве.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 января 2026, 22:51 0
Переговоры по контракту Александра Пищура-младшего продвигаются медленно
Другие виды | 25 января 2026, 11:56 33
Даниил Явгусишин завоевал второе юшо подряд
Футбол | 25.01.2026, 17:09
Теннис | 25.01.2026, 13:35
Футбол | 25.01.2026, 20:31
Комментарии 0
Популярные новости
24.01.2026, 17:16 16
25.01.2026, 07:00 3
24.01.2026, 05:42 4
24.01.2026, 06:22 2
24.01.2026, 19:20 97
24.01.2026, 08:26 8
24.01.2026, 21:16
25.01.2026, 11:01 9