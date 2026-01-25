ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила своей фигурой

Журналистка и телеведущая DAZN Элеонора Инкардона опубликовала в Instagram новые фото из студии, которые сразу привлекли внимание аудитории.

Инкардона предстала в элегантном черном образе, подчеркнувшем ее фигуру и уверенный стиль.

Снимки выглядят как модная съемка, а выразительные позы лишь усилили эффект.

В комментариях подписчики массово оставляют комплименты, отмечая красоту, фигуру и харизму ведущей, которая давно стала одной из самых заметных фигур в итальянском спортивном медиапространстве.