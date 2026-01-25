Хвича Кварацхелия сумел составить компанию Каладзе
Футболист «ПСЖ» получил награду лучшего игрока Грузии
Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия вошел в историю грузинского футбола.
24-летний хавбек был признан футболистом года в Грузии, и эта награда стала для него уже пятой в карьере. Таким образом, Кварацхелия повторил рекорд Кахи Каладзе по количеству подобных наград.
2025 год оказался для Хвичи чрезвычайно успешным. Вместе с «ПСЖ» он оформил требл на внутренней и международной аренах, выиграв чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок страны. Кроме того, грузин стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.
Khvicha Kvaratskhelia has been named Georgian Player of the Year! 👏 pic.twitter.com/HiVGD6r6ow— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 29, 2025
