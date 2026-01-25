Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хвича Кварацхелия сумел составить компанию Каладзе
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 23:22
Хвича Кварацхелия сумел составить компанию Каладзе

Футболист «ПСЖ» получил награду лучшего игрока Грузии

Хвича Кварацхелия сумел составить компанию Каладзе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия вошел в историю грузинского футбола.

24-летний хавбек был признан футболистом года в Грузии, и эта награда стала для него уже пятой в карьере. Таким образом, Кварацхелия повторил рекорд Кахи Каладзе по количеству подобных наград.

2025 год оказался для Хвичи чрезвычайно успешным. Вместе с «ПСЖ» он оформил требл на внутренней и международной аренах, выиграв чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок страны. Кроме того, грузин стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

По теме:
ПСЖ завершил трансфер игрока Барселоны. Романо подтвердил
АРТЕТА о Де Дзерби: «Он невероятно хорошо развивает молодых талантов»
ВИДЕО. Гол Нванери в дебюте. Марсель прервал победную серию Ланса
Хвича Кварацхелия Каха Каладзе чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
