Хвича Кварацхелия сумел составить компанию Каладзе

Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия вошел в историю грузинского футбола.

24-летний хавбек был признан футболистом года в Грузии, и эта награда стала для него уже пятой в карьере. Таким образом, Кварацхелия повторил рекорд Кахи Каладзе по количеству подобных наград.

2025 год оказался для Хвичи чрезвычайно успешным. Вместе с «ПСЖ» он оформил требл на внутренней и международной аренах, выиграв чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок страны. Кроме того, грузин стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.