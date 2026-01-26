Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Почему Бруклин Бекхэм так и не стал профессиональным футболистом
Другие новости
26 января 2026, 01:03 |
278
0

ФОТО. Почему Бруклин Бекхэм так и не стал профессиональным футболистом

Бруклин Бекхэм так и не смог оправдать футбольные ожидания всего мира

26 января 2026, 01:03 |
278
0
ФОТО. Почему Бруклин Бекхэм так и не стал профессиональным футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруклин и Дэвид Бекхэм

Сегодня Бруклин Бекхэм строит карьеру в кулинарии, хотя в детстве ему прочили большое будущее в футболе – по стопам отца, легендарного Дэвида Бекхэма. После его рождения в 1999 году многие ожидали, что Бруклин станет новой звездой мирового футбола.

Первые шаги в игре он сделал уже в четыре года, участвуя в программе «Тоттенхэма», а позже регулярно появлялся на базах «Лос-Анджелес Гэлакси» и ПСЖ – бывших клубов отца. В 15 лет Бруклин подписал контракт с академией «Арсенала», где тренеры отмечали его потенциал и даже отбили интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В 2015 году он оказался в заявке команды U-18 на матч с «Лестером», где рядом с ним были будущие звезды АПЛ – Джо Уиллок и Эйнсли Мэйтленд-Найлз, а у соперника играли Бен Чилуэлл и Харви Барнс. Однако сам Бруклин вскоре ушел из футбола, не получив стипендию в академии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Дэвид Бекхэм признавался, что давление из-за фамилии стало для сына слишком тяжелым. «Я хочу, чтобы мои дети были счастливы, а не играли под чужими ожиданиями», – говорил он. Бруклин позже подтвердил, что решение далось ему тяжело, ведь футбол был частью его жизни с раннего детства.

В итоге ни Бруклин, ни его братья Ромео и Круз не продолжили профессиональную карьеру в футболе. Сейчас Бруклин оказался в центре семейного конфликта, заявив, что большую часть жизни находился под контролем родителей.

По теме:
Тоттенхэм получил четкий ответ по поводу трансфера защитника Ливерпуля
Артета назвал ключевую ошибку Арсенала в матче с МЮ
ФОТО. Девушка звезды Формулы-1 снялась в нижнем белье. Огонь
фото lifestyle Бруклин Бекхэм Дэвид Бекхэм Манчестер Юнайтед ПСЖ Тоттенхэм Лос-Анджелес Гэлакси Арсенал Лондон Челси
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25 января 2026, 09:48 5
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»

Бывший тренер советует Ярмоленко повесить бутсы на гвоздь

В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25 января 2026, 07:41 30
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием

Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела

Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25.01.2026, 11:56
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Футбол | 25.01.2026, 18:37
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
ФОТО. Жена нападающего сборной Украины впечатлила своей сексуальностью
Футбол | 26.01.2026, 01:26
ФОТО. Жена нападающего сборной Украины впечатлила своей сексуальностью
ФОТО. Жена нападающего сборной Украины впечатлила своей сексуальностью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 6
Бокс
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 97
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем