ФОТО. Почему Бруклин Бекхэм так и не стал профессиональным футболистом

Сегодня Бруклин Бекхэм строит карьеру в кулинарии, хотя в детстве ему прочили большое будущее в футболе – по стопам отца, легендарного Дэвида Бекхэма. После его рождения в 1999 году многие ожидали, что Бруклин станет новой звездой мирового футбола.

Первые шаги в игре он сделал уже в четыре года, участвуя в программе «Тоттенхэма», а позже регулярно появлялся на базах «Лос-Анджелес Гэлакси» и ПСЖ – бывших клубов отца. В 15 лет Бруклин подписал контракт с академией «Арсенала», где тренеры отмечали его потенциал и даже отбили интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В 2015 году он оказался в заявке команды U-18 на матч с «Лестером», где рядом с ним были будущие звезды АПЛ – Джо Уиллок и Эйнсли Мэйтленд-Найлз, а у соперника играли Бен Чилуэлл и Харви Барнс. Однако сам Бруклин вскоре ушел из футбола, не получив стипендию в академии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Дэвид Бекхэм признавался, что давление из-за фамилии стало для сына слишком тяжелым. «Я хочу, чтобы мои дети были счастливы, а не играли под чужими ожиданиями», – говорил он. Бруклин позже подтвердил, что решение далось ему тяжело, ведь футбол был частью его жизни с раннего детства.

В итоге ни Бруклин, ни его братья Ромео и Круз не продолжили профессиональную карьеру в футболе. Сейчас Бруклин оказался в центре семейного конфликта, заявив, что большую часть жизни находился под контролем родителей.