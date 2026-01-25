Известна оценка Малиновского за шедевральный гол в ворота Болоньи

В воскресенье, 25 января, состоялся матч 22-го тура Серии А между «Дженоа» и «Болоньей». Игра прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и закончилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле на 55-й минуте матча и отличился шикарным голом со штрафного.

Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7.5 балла из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в составе «Дженоа».

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник «Дженоа» Жуниор Мессиас, который тоже вышел на замену, забил голу и получил оценку 7.7.

