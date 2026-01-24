45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион
Батагов заинтересовал «Галатасарай»
25-кратный чемпион Турции «Галатасарай» готовит громкое трансферное предложение для «Трабзонспора»
По информации источника, турецкий гранд намерен предложить 45 миллионов евро за пакет из двух ключевых игроков клуба – крайнего нападающего Христа Инао Улая и центрального защитника Арсения Батагова.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.
