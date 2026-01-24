Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион
Турция
24 января 2026, 01:32 |
577
0

45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион

Батагов заинтересовал «Галатасарай»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

25-кратный чемпион Турции «Галатасарай» готовит громкое трансферное предложение для «Трабзонспора»

По информации источника, турецкий гранд намерен предложить 45 миллионов евро за пакет из двух ключевых игроков клуба – крайнего нападающего Христа Инао Улая и центрального защитника Арсения Батагова.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

трансферы Галатасарай Трабзонспор Арсений Батагов
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
