Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трабзонспор может подписать игрока Динамо вместо футболиста сборной Украины
Турция
08 ноября 2025, 14:31 |
139
0

Трабзонспор может подписать игрока Динамо вместо футболиста сборной Украины

Если Арсений Батагов покинет команду, «бордово-синие» оформят трансфер Тараса Михавко

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Турецкий «Трабзонспор» определился с приоритетами на трансферном рынке – «бордово-синие» планируют подписать центрального защитника и двоих форвардов.

Одним из приоритетных кандидатов считается игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Тараса Михавко. Этот трансфер будет осуществлен в случае ухода еще одного защитника Арсения Батагова, в услугах которого заинтересованы команды из Англии и Италии.

«В случае ухода Батагова, клуб планирует подписать на позицию центрального защитника 20-летнего Тараса Михавко, который выступает за киевское «Динамо».

«Трабзонспор» считает этого игрока приоритетным кандидатом – переговоры с клубом продолжаются. Агент украинского футболиста был приглашен в Турцию.

Молодой талант Ясир Забири («Фамаликан») и опытный форвард Уэсли Саид («Ланс») также рассматриваются в качестве игроков для усиления линии атаки «Трабзонспора», – сообщил источник.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Динамо Киев Тарас Михавко Арсений Батагов трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Taka Gazetesi
Оцените материал
(1)
