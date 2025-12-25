КУЧЕР: «Я отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за рубежа»

Украинский специалист Александр Кучер прокомментировал свой уход из одесского «Черноморца»:

– Примерно пять дней назад мне позвонил президент клуба Александр Грановский: «Так и так… Сложилась определенная ситуация, спонсоры хотят пригласить нового тренера».

Было ли это неожиданностью? Нет, уже по ходу сезона я чувствовал: что-то такое возможно. Когда руководство пытается влиять на тренерские моменты, это означает – есть кто-то, кто шепчет на ушко.

– Ваша реакция?

– «Хотите – пожалуйста. Мой контракт действует еще год: летом я отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за рубежа, потому что хотел вернуть «Черноморец» в Премьер-лигу. Давайте договариваться».

Считаю, что согласился на максимально лояльные для клуба условия. Определили сроки расчета. Судиться с «Черноморцем» – это последнее, чего бы мне хотелось.

– Будем справедливы – во второй части первого круга результаты команды существенно ухудшились. Причины?

– Мы потеряли из-за травм двух ключевых игроков – Белошевского и Хобленко. Полноценной замены им не нашлось. Особенно болезненной для атакующих действий была потеря Хобленко. Кулач пришел после травмы, в какой-то момент выпал Когут, Луифер и Герич не проходили с нами сборы, Русин вообще вылетел на полгода. Это повлияло на игровую составляющую. Под конец года мы изменили схему: перестроились на игру в 4 защитника, но цепляться за мячи впереди все равно было трудно.

– Когда вы появились в команде, руководство полностью погасило долги перед игроками. Но в последние месяцы снова появились вопросы по этой теме.

– Задолженности всегда влияют на игроков. Я проходил похожую ситуацию в «Днепре-1», но там уровень зарплат позволял футболистам выдерживать 3–4 месячные задержки. В «Черноморце» это не те средства, на которые игрок может прокормить семью в течение длительного времени: еда, дети, школа, детский сад... Чтобы знать, что у тебя надежный тыл, и думать исключительно о футболе, нужна регулярность.