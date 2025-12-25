ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Линдон Эмерлаху будет защищать цвет житомирского клуба
Полузащитник сборной Косова Линдон Эмерлаху перебрался из ЧФР «Клуж» в «Полесье». Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.
Срок соглашения между 25-летним футболистом и клубом Украинской Премьер-лиги рассчитан на три года. Линдон будет выступать под 14-м мномером.
В текущем сезоне Линдон Эмерлаху провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что легионер «Полесье» хочет покинуть клуб.
