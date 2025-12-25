Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 10:09 | Обновлено 25 декабря 2025, 10:18
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной

Линдон Эмерлаху будет защищать цвет житомирского клуба

ФК Полесье. Линдон Эмерлаху

Полузащитник сборной Косова Линдон Эмерлаху перебрался из ЧФР «Клуж» в «Полесье». Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Срок соглашения между 25-летним футболистом и клубом Украинской Премьер-лиги рассчитан на три года. Линдон будет выступать под 14-м мномером.

В текущем сезоне Линдон Эмерлаху провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легионер «Полесье» хочет покинуть клуб.

