22 декабря 2025, 11:04 |
Легионер недоволен своим положением в Полесье и хочет покинуть клуб

Анди Хадрой в январе, вероятно, попрощается с житомирскими «волками»

Легионер недоволен своим положением в Полесье и хочет покинуть клуб
ФК Полесье. Анди Хадрой

26-летний албанский фулбек «Полесья» Анди Хадрой в январское трансферное окно может стать одним из тех, кто покинет житомирскую команду.

По информации источников Sport.ua, в настоящий момент Хадрой недоволен своим положением в стане «Полесья», из-за чего поставил задачу перед агентами подыскать для него новый клуб, где ему будут доверять больше игрового времени.

Хадрой перешел в «Полесье» в январе 2025 года за 150 тысяч евро из албанского «Партизани». С тех пор фулбек провел всего 7 официальных матчей за «волков».

Контракт Хадроя с житомирским клубом действует до 31 декабря 2027 года.

Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
