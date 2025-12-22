Легионер недоволен своим положением в Полесье и хочет покинуть клуб
Анди Хадрой в январе, вероятно, попрощается с житомирскими «волками»
26-летний албанский фулбек «Полесья» Анди Хадрой в январское трансферное окно может стать одним из тех, кто покинет житомирскую команду.
По информации источников Sport.ua, в настоящий момент Хадрой недоволен своим положением в стане «Полесья», из-за чего поставил задачу перед агентами подыскать для него новый клуб, где ему будут доверять больше игрового времени.
Хадрой перешел в «Полесье» в январе 2025 года за 150 тысяч евро из албанского «Партизани». С тех пор фулбек провел всего 7 официальных матчей за «волков».
Контракт Хадроя с житомирским клубом действует до 31 декабря 2027 года.
