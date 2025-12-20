Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 декабря 2025, 23:08 | Обновлено 20 декабря 2025, 23:23
Топ-клуб УПЛ может попрощаться сразу с восьмью игроками

Кадровая чистка может случиться в «Полесье»

ФК Полесье

Житомирское «Полесье» может попрощаться сразу с восьмью игроками в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол з вертольоту».

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги могут покинуть Лукас Тейлор, Гиорги Майсурадзе, Жоао Виалле, Офек Битон, Анди Хадрой, Андре Гонсалвеш, Богдан Леднев, на которого не рассчитывает Руслан Ротань, и Георгий Бущан, арендованный у «Аль-Шабаба».

После 16 сыгранных матчей «Полесье»» идет третьим в чемпионате Украины, имея в своем активе 30 баллов.

Ранее сообщалось о том, что у «Полесья» сорвался трансфер защитника.

Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Аль-Шабаб Георгий Бущан Богдан Леднев Лукас Тейлор Гиорги Майсурадзе Жоао Виалле Офек Битон Анди Хадрой Андре Гонсалвеш
Даниил Кирияка Источник: Telegram
