Топ-клуб УПЛ может попрощаться сразу с восьмью игроками
Кадровая чистка может случиться в «Полесье»
Житомирское «Полесье» может попрощаться сразу с восьмью игроками в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол з вертольоту».
По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги могут покинуть Лукас Тейлор, Гиорги Майсурадзе, Жоао Виалле, Офек Битон, Анди Хадрой, Андре Гонсалвеш, Богдан Леднев, на которого не рассчитывает Руслан Ротань, и Георгий Бущан, арендованный у «Аль-Шабаба».
После 16 сыгранных матчей «Полесье»» идет третьим в чемпионате Украины, имея в своем активе 30 баллов.
Ранее сообщалось о том, что у «Полесья» сорвался трансфер защитника.
