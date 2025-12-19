У Полесья сорвался трансфер защитника. Ему уже нашли замену
Вместо Ростислава Ляха житомирский клуб может усилить Роман Вантух
Украинский фулбек львовского «Руха» Ростислав Лях не станет игроком «Полесья». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, житомирский клуб достиг соглашения с 25-летним футболистом, но в последний момент львовский клуб сменил условия, из-за чего сделка не состоялась. В будущем «Полесье» может вернуться к кандидатуре Ростислава.
В качестве замены Ляху «волки» рассматривают Романа Вантуха из луганской «Зари». В текущем сезоне он провел 13 матчей, в которых отличился двумя голами и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Полесье» завершило подписание Эмерлаху.
