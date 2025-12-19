Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Полесья сорвался трансфер защитника. Ему уже нашли замену
Украина. Вторая лига
19 декабря 2025, 16:53 | Обновлено 19 декабря 2025, 16:54
292
0

У Полесья сорвался трансфер защитника. Ему уже нашли замену

Вместо Ростислава Ляха житомирский клуб может усилить Роман Вантух

У Полесья сорвался трансфер защитника. Ему уже нашли замену
ФК Заря. Роман Вантух

Украинский фулбек львовского «Руха» Ростислав Лях не станет игроком «Полесья». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, житомирский клуб достиг соглашения с 25-летним футболистом, но в последний момент львовский клуб сменил условия, из-за чего сделка не состоялась. В будущем «Полесье» может вернуться к кандидатуре Ростислава.

В качестве замены Ляху «волки» рассматривают Романа Вантуха из луганской «Зари». В текущем сезоне он провел 13 матчей, в которых отличился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» завершило подписание Эмерлаху.

Роман Вантух трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир Рух Львов Заря Луганск Ростислав Лях
Даниил Кирияка Источник: Telegram
