У Полесья сорвался трансфер защитника. Ему уже нашли замену

Украинский фулбек львовского «Руха» Ростислав Лях не станет игроком «Полесья». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, житомирский клуб достиг соглашения с 25-летним футболистом, но в последний момент львовский клуб сменил условия, из-за чего сделка не состоялась. В будущем «Полесье» может вернуться к кандидатуре Ростислава.

В качестве замены Ляху «волки» рассматривают Романа Вантуха из луганской «Зари». В текущем сезоне он провел 13 матчей, в которых отличился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» завершило подписание Эмерлаху.