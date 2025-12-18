Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Полесье завершило подписание Эмерлаху. Известна зарплата футболиста
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 13:04
Опорник сборной Косово продолжит карьеру в Украине

23-летний косовский опорник «ЧФР Клуж» Линдон Эмерлаху стал первым зимним приобретением «Полесья».

Житомирский клуб, как стало известно Sport.ua, завершил все формальности по переходу легионера.

За Эмерлаху «волки» заплатили 1,5 миллиона евро, а самому игроку пообещали зарплату в размере от 300 до 400 тысяч евро в год без учета бонусов.

Ранее сообщалось, что Эмерлаху склонялся к переходу в немецкий «Вердер», но президент «ЧФР Клуж» буквально вынудил опорника сделать выбор в пользу «Полесья», которое оказалось более конкретным и щедрым в трансферных переговорах с румынами.

Линдон Эмерлаху ЧФР Клуж Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Комментарии
