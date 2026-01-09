WTA09 января 2026, 19:58 |
Арина Соболенко – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
10 января состоятся матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
Ориентировочно в 03:00 по Киеву на Pat Rafter Arena выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Каролина Мухова (Чехия, WTA 20).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 3:1 в пользу Муховой.
Победительница поединка в финале поборется либо с Мартой Костюк, либо с Джессикой Пегулой.
