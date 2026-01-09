Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
09 января 2026, 19:58 |
Арина Соболенко – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

10 января состоятся матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Ориентировочно в 03:00 по Киеву на Pat Rafter Arena выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Каролина Мухова (Чехия, WTA 20).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 3:1 в пользу Муховой.

Победительница поединка в финале поборется либо с Мартой Костюк, либо с Джессикой Пегулой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз на полуфинал WTA 500 в Брисбене
Марта и Элина. Расписание матчей украинок в Брисбене и Окленде на 10 января
Арина Соболенко Каролина Мухова смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
