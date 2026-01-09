Арина Соболенко – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 января состоятся матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Ориентировочно в 03:00 по Киеву на Pat Rafter Arena выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Каролина Мухова (Чехия, WTA 20).

Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 3:1 в пользу Муховой.

Победительница поединка в финале поборется либо с Мартой Костюк, либо с Джессикой Пегулой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА