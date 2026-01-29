Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Удар Костюк против Андреевой признан лучшим ударом января в WTA-Туре
WTA
29 января 2026, 23:47 | Обновлено 29 января 2026, 23:49
71
0

ВИДЕО. Удар Костюк против Андреевой признан лучшим ударом января в WTA-Туре

Марта красиво отыграла от обороны в одном из поинтов матча 1/4 финала Брисбена

29 января 2026, 23:47 | Обновлено 29 января 2026, 23:49
71
0
ВИДЕО. Удар Костюк против Андреевой признан лучшим ударом января в WTA-Туре
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Удар украинской теннисистки Марты Костюк был признан лучшим в января в WTA-Туре.

Костюк отметилась эффектным ударом в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) против Мирры Андреевой, красиво отыграв от обороны. Тот поединок Марта выиграла со счетом 7:6 (9:7), 6:3.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Марта обошла в голосовании за лучший удар Иву Йович, Винус Уильямс / Элину Свитолину, Каролину Мухову, Марию Боузкову, Александру Эалу и Дарью Касаткину.

В 2024 году Костюк уже становилась обладательницей награды «лучший удар месяца» – в марте.

ВИДЕО. Удар Костюк против Андреевой признан лучшим ударом января в WTA-Туре

По теме:
Костюк снялась с тысячника в Дохе, где в 2025 году сыграла в четвертьфинале
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
ФОТО. Начала восстановление: Костюк носит ортез после травмы на Aus Open
видео Марта Костюк WTA Брисбен Мирра Андреева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: «Я снова почувствовала веру в себя и радость от соревнований»
Теннис | 29 января 2026, 18:46 1
СВИТОЛИНА: «Я снова почувствовала веру в себя и радость от соревнований»
СВИТОЛИНА: «Я снова почувствовала веру в себя и радость от соревнований»

Элина опубликовала пост в Instagram после завершения выступлений на Australian Open

В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 01:57 2
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала

Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29.01.2026, 00:13
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Футбол | 29.01.2026, 18:06
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 20
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 7
Бокс
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем