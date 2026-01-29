ВИДЕО. Удар Костюк против Андреевой признан лучшим ударом января в WTA-Туре
Марта красиво отыграла от обороны в одном из поинтов матча 1/4 финала Брисбена
Удар украинской теннисистки Марты Костюк был признан лучшим в января в WTA-Туре.
Костюк отметилась эффектным ударом в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) против Мирры Андреевой, красиво отыграв от обороны. Тот поединок Марта выиграла со счетом 7:6 (9:7), 6:3.
Марта обошла в голосовании за лучший удар Иву Йович, Винус Уильямс / Элину Свитолину, Каролину Мухову, Марию Боузкову, Александру Эалу и Дарью Касаткину.
В 2024 году Костюк уже становилась обладательницей награды «лучший удар месяца» – в марте.
"That is unbelievable!" 😮— wta (@WTA) January 29, 2026
The Shot of the Month winner for January is... Marta Kostyuk!
Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/yvMRsvYTio
