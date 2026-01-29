Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ноттингем разбил Ференцварош, но все равно оказался ниже фроди в таблице ЛЕ
Лига Европы
Ноттингем Форест
29.01.2026 22:00 – FT 4 : 0
Ференцварош
29 января 2026, 23:55 | Обновлено 30 января 2026, 00:08
Ноттингем разбил Ференцварош, но все равно оказался ниже фроди в таблице ЛЕ

Лесники переиграли венгерскую команду 4:0 в восьмом туре еврокубка и заняли 13-е место

Ноттингем разбил Ференцварош, но все равно оказался ниже фроди в таблице ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский Ноттингем Форест разгромил Ференцварош в матче восьмого тура Лиги Европы 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Сити Граунд и завершился со счетом 4:0 в пользу лесников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев поля отличились Бенце Отвос (автогол), Игор Жезус (дубль) и Джеймс Макэйти (автогол).

Ноттингем занял итоговое 13-е место в таблице основного этапа еврокубка с 14 очками. У Ференцвароша 15 баллов и 12-я позиция.

Лига Европы 2025/26. 8-й тур, 29 января

Ноттингем Форест (Англия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0

Голы: Отвос, 17 (автогол), Игор Жезус, 21, 55, Макати, 90 (пен.)

По теме:
В Лиге Европы дальше будет плей-офф. Определена предварительная сетка
Рома без Довбика вырвала ничью с Панатинаикосом и попала в топ-8 ЛЕ
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Ноттингем Форест Ференцварош Лига Европы Игор Жезус пенальти автогол Джеймс Макати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
