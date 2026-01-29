Ноттингем разбил Ференцварош, но все равно оказался ниже фроди в таблице ЛЕ

Английский Ноттингем Форест разгромил Ференцварош в матче восьмого тура Лиги Европы 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Сити Граунд и завершился со счетом 4:0 в пользу лесников.

Голами за хозяев поля отличились Бенце Отвос (автогол), Игор Жезус (дубль) и Джеймс Макэйти (автогол).

Ноттингем занял итоговое 13-е место в таблице основного этапа еврокубка с 14 очками. У Ференцвароша 15 баллов и 12-я позиция.

Лига Европы 2025/26. 8-й тур, 29 января

Ноттингем Форест (Англия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0

Голы: Отвос, 17 (автогол), Игор Жезус, 21, 55, Макати, 90 (пен.)