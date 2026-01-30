В Лиге Европы дальше будет плей-офф. Определена предварительная сетка

Вечером 29 января завершился основной раунд Лиги Европы 2025/26.

Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из них получили прямые путевки в 1/8 финала.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Согласно сетке – они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

В 1/8 финала ЛЕ напрямую вышли 8 команд (ожидают соперника):

Лион, Астон Вилла (21 очко), Мидтьюлланд (19), Бетис, Порту, Брага, Фрайбург (по 17), Рома (16)

В 1/16 финала ЛЕ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е места:

Сеяные : Генк (16), Болонья, Штутгарт, Ференцварош (по 15), Ноттингем Форест, Виктория Пльзень, Црвена Звезда (по 14), Сельта (13)

: Генк (16), Болонья, Штутгарт, Ференцварош (по 15), Ноттингем Форест, Виктория Пльзень, Црвена Звезда (по 14), Сельта (13) Несеяные: ПАОК, Лилль, Фенербахче, Панатинаикос (по 12), Селтик (11), Лудогорец, Динамо Загреб (по 10), Бранн (9)

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы состоится 30 января в швейцарском Ньоне. Матчи 1/16 финала пройдут 19 и 26 февраля.

8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

Расклады перед жеребьевкой

Возможные пары 1/16 финала ЛЕ, 19 и 26 февраля

Селтик или Лудогорец – Штутгарт или Ференцварош

Фенербахче или Панатинаикос – Ноттингем или Виктория

Динамо Загреб или Бранн – Генк или Болонья

ПАОК или Лилль – Црвена Звезда или Сельта

Лудогорец или Селтик – Ференцварош или Штутгарт

Панатинаикос или Фенербахче – Виктория или Ноттингем

Бранн или Динамо Загреб – Болонья или Генк

Лилль или ПАОК – Сельта или Црвена Звезда

Возможные пары 1/8 финала ЛЕ, 12 и 19 марта

Победитель пары 1 – Порту или Брага

Победитель пары 2 – Мидтьюлланд или Бетис

Победитель пары 3 – Фрайбург или Рома

Победитель пары 4 – Лион или Астон Вилла

Победитель пары 5 – Брага или Порту

Победитель пары 6 – Бетис или Мидтьюлланд

Победитель пары 7 – Рома или Фрайбург

Победитель пары 8 – Астон Вилла или Лион

Сетка плей-офф

Инфографика