Лига Европы
30 января 2026, 00:23 | Обновлено 30 января 2026, 01:05
410
0

Борьбу за трофей продолжат 24 команды, 8 из них вышли в 1/8 финала

В Лиге Европы дальше будет плей-офф. Определена предварительная сетка
Коллаж Sport.ua

Вечером 29 января завершился основной раунд Лиги Европы 2025/26.

Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из них получили прямые путевки в 1/8 финала.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Согласно сетке – они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

В 1/8 финала ЛЕ напрямую вышли 8 команд (ожидают соперника):

  • Лион, Астон Вилла (21 очко), Мидтьюлланд (19), Бетис, Порту, Брага, Фрайбург (по 17), Рома (16)

В 1/16 финала ЛЕ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е места:

  • Сеяные: Генк (16), Болонья, Штутгарт, Ференцварош (по 15), Ноттингем Форест, Виктория Пльзень, Црвена Звезда (по 14), Сельта (13)
  • Несеяные: ПАОК, Лилль, Фенербахче, Панатинаикос (по 12), Селтик (11), Лудогорец, Динамо Загреб (по 10), Бранн (9)

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы состоится 30 января в швейцарском Ньоне. Матчи 1/16 финала пройдут 19 и 26 февраля.

8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

Расклады перед жеребьевкой

Возможные пары 1/16 финала ЛЕ, 19 и 26 февраля

  • Селтик или Лудогорец – Штутгарт или Ференцварош
  • Фенербахче или Панатинаикос – Ноттингем или Виктория
  • Динамо Загреб или Бранн – Генк или Болонья
  • ПАОК или Лилль – Црвена Звезда или Сельта
  • Лудогорец или Селтик – Ференцварош или Штутгарт
  • Панатинаикос или Фенербахче – Виктория или Ноттингем
  • Бранн или Динамо Загреб – Болонья или Генк
  • Лилль или ПАОК – Сельта или Црвена Звезда

Возможные пары 1/8 финала ЛЕ, 12 и 19 марта

  • Победитель пары 1 – Порту или Брага
  • Победитель пары 2 – Мидтьюлланд или Бетис
  • Победитель пары 3 – Фрайбург или Рома
  • Победитель пары 4 – Лион или Астон Вилла
  • Победитель пары 5 – Брага или Порту
  • Победитель пары 6 – Бетис или Мидтьюлланд
  • Победитель пары 7 – Рома или Фрайбург
  • Победитель пары 8 – Астон Вилла или Лион

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
Бетис – Фейеноорд – 2:1. Как забил и ассистировал Антони. Видео голов
Рома без Довбика вырвала ничью с Панатинаикосом и попала в топ-8 ЛЕ
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
