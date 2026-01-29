Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Украинский голкипер сумел поразить ворота мадридского гранда
Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал гол украинского голкипера Анатолия Трубина в ворота «Реала»:
«Трубин забил великолепный гол. Независимо от того, каким будет наше будущее в турнире, эта победа является исторической. Она важна с экономической точки зрения и еще более важна с точки зрения престижа. Да, мы все еще в игре... Посмотрим, что еще мы сможем сделать в Лиге чемпионов, будет очень интересно», – заявил 65-летний специалист.
Гол Анатолия Трубина в компенсированное время вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что Дарио Срна не подбирая слов отреагировал на гол Трубина.
