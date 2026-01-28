Эксперт: «Динамо на сборах – ноль новичков, тренер и два помощника. Все»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен тому, что у тренера Динамо Игоря Костюка только два помощника, хотя у его предшественника Александра Шовковского их было пятеро.

«Кендзерек, польский тренер в штабе, недавно сказал, что у Шовковского было пять ассистентов, а у Костюка – двое. Все. Просто задумайтесь».

«Что ты покажешь и научишь, если у тебя два помощника на сборах? Сезон спасать нужно, а у Динамо ноль новичков, тренер и два ассистента», – сказал Вацко.

Киевская команда, которая занимает 4-е место в УПЛ, возобновит сезон 20 февраля матчем против Руха.