Решающий тур Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет, турнирная таблица
Вечером 28 января одновременно пройдут все 18 матчей последнего тура ЛЧ
Последний 8-й тур основного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 пройдет 28 января.
Одновременно, в 22:00 по Киеву, состоятся все 18 матчей заключительного тура.
В 8-м туре наибольший интерес вызывают матчи: Бенфика – Реал, Боруссия Д – Интер, Монако – Ювентус, Наполи – Челси, ПСВ – Бавария, ПСЖ – Ньюкасл.
В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).
Турнирное положение: Арсенал (21 очко), Бавария (18), Реал, Ливерпуль (по 15), Тоттенхэм (14), ПСЖ, Ньюкасл, Челси, Барселона, Спортинг, Ман Сити, Атлетико, Аталанта (по 13), Интер, Ювентус (по 12).
Эти 15 команд досрочно получили путевки в плей-офф. Арсенал и Бавария уже точно сыграют в 1/8 финала.
По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
8-й тур. 28 января 2026
Расписание матчей
- 28.01. 22:00 Айнтрахт (Германия) – Тоттенхэм (Англия)
- 28.01. 22:00 Арсенал (Англия) – Кайрат (Казахстан)
- 28.01. 22:00 Атлетик (Испания) – Спортинг (Португалия)
- 28.01. 22:00 Атлетико (Испания) – Буде-Глимт (Норвегия)
- 28.01. 22:00 Аякс (Нидерланды) – Олимпиакос (Греция)
- 28.01. 22:00 Байер (Германия) – Вильярреал (Испания)
- 28.01. 22:00 Барселона (Испания) – Копенгаген (Дания)
- 28.01. 22:00 Бенфика (Португалия) – Реал (Испания)
- 28.01. 22:00 Боруссия Д (Германия) – Интер (Италия)
- 28.01. 22:00 Брюгге (Бельгия) – Марсель (Франция)
- 28.01. 22:00 Ливерпуль (Англия) – Карабах (Азербайджан)
- 28.01. 22:00 Манчестер Сити (Англия) – Галатасарай (Турция)
- 28.01. 22:00 Монако (Франция) – Ювентус (Италия)
- 28.01. 22:00 Наполи (Италия) – Челси (Англия)
- 28.01. 22:00 Пафос (Кипр) – Славия Прага (Чехия)
- 28.01. 22:00 ПСВ (Нидерланды) – Бавария (Германия)
- 28.01. 22:00 ПСЖ (Франция) – Ньюкасл (Англия)
- 28.01. 22:00 Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Аталанта (Италия)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|7
|7
|0
|0
|20 - 2
|28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид
|21
|2
|Бавария
|7
|6
|0
|1
|20 - 7
|28.01.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Бавария21.01.26 Бавария 2:0 Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге
|18
|3
|Реал Мадрид
|7
|5
|0
|2
|19 - 8
|28.01.26 22:00 Бенфика - Реал Мадрид20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус
|15
|4
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|28.01.26 22:00 Ливерпуль - Карабах21.01.26 Марсель 0:3 Ливерпуль09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль
|15
|5
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|28.01.26 22:00 Айнтрахт Ф - Тоттенхэм20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм
|14
|6
|ПСЖ
|7
|4
|1
|2
|20 - 10
|28.01.26 22:00 ПСЖ - Ньюкасл20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ
|13
|7
|Ньюкасл
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|28.01.26 22:00 ПСЖ - Ньюкасл21.01.26 Ньюкасл 3:0 ПСВ Эйндховен10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика
|13
|8
|Челси
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|28.01.26 22:00 Наполи - Челси21.01.26 Челси 1:0 Пафос09.12.25 Аталанта 2:1 Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс
|13
|9
|Барселона
|7
|4
|1
|2
|18 - 13
|28.01.26 22:00 Барселона - Копенгаген21.01.26 Славия Прага 2:4 Барселона09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей
|13
|10
|Спортинг Лиссабон
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|28.01.26 22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель
|13
|11
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|28.01.26 22:00 Манчестер Сити - Галатасарай20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити
|13
|12
|Атлетико Мадрид
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|28.01.26 22:00 Атлетико Мадрид - Будё-Глимт21.01.26 Галатасарай 1:1 Атлетико Мадрид09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид
|13
|13
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|28.01.26 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Аталанта21.01.26 Аталанта 2:3 Атлетик Бильбао09.12.25 Аталанта 2:1 Челси26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага
|13
|14
|Интер Милан
|7
|4
|0
|3
|13 - 7
|28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан
|12
|15
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|14 - 10
|28.01.26 22:00 Монако - Ювентус21.01.26 Ювентус 2:0 Бенфика10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус
|12
|16
|Боруссия Д
|7
|3
|2
|2
|19 - 15
|28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д
|11
|17
|Галатасарай
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|28.01.26 22:00 Манчестер Сити - Галатасарай21.01.26 Галатасарай 1:1 Атлетико Мадрид09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт
|10
|18
|Карабах
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|28.01.26 22:00 Ливерпуль - Карабах21.01.26 Карабах 3:2 Айнтрахт Ф10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах
|10
|19
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|28.01.26 22:00 Брюгге - Марсель21.01.26 Марсель 0:3 Ливерпуль09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель
|9
|20
|Байер
|7
|2
|3
|2
|10 - 14
|28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ
|9
|21
|Монако
|7
|2
|3
|2
|8 - 14
|28.01.26 22:00 Монако - Ювентус20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай26.11.25 Пафос 2:2 Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм
|9
|22
|ПСВ Эйндховен
|7
|2
|2
|3
|15 - 14
|28.01.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Бавария21.01.26 Ньюкасл 3:0 ПСВ Эйндховен09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи
|8
|23
|Атлетик Бильбао
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|28.01.26 22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон21.01.26 Аталанта 2:3 Атлетик Бильбао10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах
|8
|24
|Олимпиакос Пирей
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей
|8
|25
|Наполи
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|28.01.26 22:00 Наполи - Челси20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи
|8
|26
|Копенгаген
|7
|2
|2
|3
|11 - 17
|28.01.26 22:00 Барселона - Копенгаген20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д
|8
|27
|Брюгге
|7
|2
|1
|4
|12 - 17
|28.01.26 22:00 Брюгге - Марсель20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге
|7
|28
|Будё-Глимт
|7
|1
|3
|3
|12 - 14
|28.01.26 22:00 Атлетико Мадрид - Будё-Глимт20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт
|6
|29
|Бенфика
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|28.01.26 22:00 Бенфика - Реал Мадрид21.01.26 Ювентус 2:0 Бенфика10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика
|6
|30
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|28.01.26 22:00 Пафос - Славия Прага21.01.26 Челси 1:0 Пафос10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос26.11.25 Пафос 2:2 Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос
|6
|31
|Юнион Сент-Жилуаз
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|28.01.26 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Аталанта21.01.26 Бавария 2:0 Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан
|6
|32
|Аякс
|7
|2
|0
|5
|7 - 19
|28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс
|6
|33
|Айнтрахт Ф
|7
|1
|1
|5
|10 - 19
|28.01.26 22:00 Айнтрахт Ф - Тоттенхэм21.01.26 Карабах 3:2 Айнтрахт Ф09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль
|4
|34
|Славия Прага
|7
|0
|3
|4
|4 - 15
|28.01.26 22:00 Пафос - Славия Прага21.01.26 Славия Прага 2:4 Барселона09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага
|3
|35
|Вильярреал
|7
|0
|1
|6
|5 - 15
|28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити
|1
|36
|Кайрат
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос
|1
Инфографика
